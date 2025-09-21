Goiás está entre os estados mais seguros para se dirigir no Brasil, diz estudo
Levantamento mostra que o cenário goiano se destaca em dois dos sete pilares considerados para a pontuação
Apesar da opinião popular de que é difícil dirigir em Goiás – em especial, por conta dos motoristas goianos – o estado figura como o 3º mais seguro para dirigir no Brasil.
É o que mostra o estudo IRIS (Indicadores Rodoviários Integrados de Segurança), divulgado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV) esta semana.
O levantamento considerou sete pilares principais, cada um com notas de 0 a 10. A partir disso, os estados e o Distrito Federal (DF) foram elencados em uma pontuação que varia de 0 a 5.
Goiás conquistou 3,71 pontos. Com isso, empatou com o Paraná e o Rio de Janeiro, todos na terceira posição. O segundo lugar ficou com o Rio Grande do Sul, com 3,86. Já o primeiro pertenceu ao DF, que alcançou 4,00.
Entenda como foi a avaliação
O projeto avaliou os estados e o DF com base em sete tópicos do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans).
São eles: gestão da segurança no trânsito; vias seguras; segurança veicular; educação para o trânsito; vigilância, promoção da saúde e atendimento às vítimas; normatização e fiscalização; e indicadores de mortalidade.
Goiás teve destaque em dois dos pilares. Foi o terceiro melhor no aspecto de Vigilância, Promoção da Saúde e Atendimento às Vítimas.
O tema considera o número de profissionais de saúde, leitos per capita e estrutura hospitalar. Com 8,5 pontos, o estado ficou atrás do Rio Grande do Sul (9,0) e Rondônia (10).
Também figurou nas melhores posições em Normatização e Fiscalização – que avalia cobertura tecnológica, eficiência na aplicação da lei e registro de infrações.
Nesse aspecto, Goiás aparece como o segundo melhor, embora muito distante do primeiro colocado. Com 4,5 pontos, fica atrás do DF, que conseguiu 10.
Para o Observatório, “o objetivo é transformar os dados apresentados pelas unidades da Federação em informações mínimas para uma melhor gestão do trânsito nas respectivas áreas de atuação”.
Veja o ranking completo:
- Distrito Federal – 4,00
- Rio Grande do Sul – 3,86
- Goiás, Paraná, Rio de Janeiro – 3,71
- São Paulo – 3,57
- Ceará, Mato Grosso do Sul, Rondônia – 3,29
- Espírito Santo, Mato Grosso, Pernambuco – 3,14
- Paraíba, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins – 3,00
- Minas Gerais – 2,86
- Bahia – 2,71
- Amapá, Maranhão, Roraima – 2,29
- Pará – 2,14
- Amazonas – 1,86
