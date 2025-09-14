Milhares de motoristas em Goiânia receberam multa “salgada” por desrespeitar ciclovias; veja valores

Quem opta pelo transporte mais sustentável encara uma realidade sofrida nas ruas da capital

Davi Galvão Davi Galvão -
Ciclista registra flagrante de desrespeito a ciclovia em Goiânia. (Foto: Arquivo Pessoal)
Ciclista registra flagrante de desrespeito a ciclovia em Goiânia. (Foto: Arquivo Pessoal)

Seja por motivos de saúde, preocupação com o meio ambiente ou mesmo falta de um carro próprio, diversos goianienses optam pelo transporte via bicicletas. Apesar disso, a vida do ciclista em Goiânia está longe da tranquilidade, em um dia a dia marcado pelo desrespeito e pressa no trânsito, onde nem sempre o maior cuida do menor.

Desde janeiro, a Secretaria de Engenharia de Trânsito contabilizou 4.513 multas em relação a ciclovias e ciclofaixas, sendo 4.374 de autuações por estacionar na ciclovia e ciclofaixa, 106 por transitar com veículo em nas faixas próprias para bicicletas e 33 por parar o veículo em local destinado para ciclistas.

Isso quer dizer que, em média, mais de 17 multas foram aplicadas por dia somente em pontos que versam sobre desrespeitos a quem opta pelas bicicletas.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê multas que variam de R$ 195,23 a R$ 880,41 para infrações que não respeitam as regras das ciclovias.

Leia também

Apesar das regulações, a capital ainda carece de estrutura. Atualmente, conta com 134,81 km de malha cicloviária: 61,88 km de ciclovias permanentes, 16,13 km de ciclofaixas, 40,72 km de ciclorrotas e 16,08 km de faixas temporárias usadas em domingos e feriados, conforme apurado pela CBN Goiânia.

Porém, enquanto as ciclovias são de fato isoladas, as ciclofaixas são apenas demarcadas, enquanto as ciclorrotas forçam os ciclistas a compartilharem as ruas com os carros, resguardados apenas por sinalização.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e acompanhe as últimas notícias de Goiânia!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias