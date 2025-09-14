Milhares de motoristas em Goiânia receberam multa “salgada” por desrespeitar ciclovias; veja valores

Quem opta pelo transporte mais sustentável encara uma realidade sofrida nas ruas da capital

Davi Galvão - 14 de setembro de 2025

Ciclista registra flagrante de desrespeito a ciclovia em Goiânia. (Foto: Arquivo Pessoal)

Seja por motivos de saúde, preocupação com o meio ambiente ou mesmo falta de um carro próprio, diversos goianienses optam pelo transporte via bicicletas. Apesar disso, a vida do ciclista em Goiânia está longe da tranquilidade, em um dia a dia marcado pelo desrespeito e pressa no trânsito, onde nem sempre o maior cuida do menor.

Desde janeiro, a Secretaria de Engenharia de Trânsito contabilizou 4.513 multas em relação a ciclovias e ciclofaixas, sendo 4.374 de autuações por estacionar na ciclovia e ciclofaixa, 106 por transitar com veículo em nas faixas próprias para bicicletas e 33 por parar o veículo em local destinado para ciclistas.

Isso quer dizer que, em média, mais de 17 multas foram aplicadas por dia somente em pontos que versam sobre desrespeitos a quem opta pelas bicicletas.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê multas que variam de R$ 195,23 a R$ 880,41 para infrações que não respeitam as regras das ciclovias.

Apesar das regulações, a capital ainda carece de estrutura. Atualmente, conta com 134,81 km de malha cicloviária: 61,88 km de ciclovias permanentes, 16,13 km de ciclofaixas, 40,72 km de ciclorrotas e 16,08 km de faixas temporárias usadas em domingos e feriados, conforme apurado pela CBN Goiânia.

Porém, enquanto as ciclovias são de fato isoladas, as ciclofaixas são apenas demarcadas, enquanto as ciclorrotas forçam os ciclistas a compartilharem as ruas com os carros, resguardados apenas por sinalização.

