Divulgado valor da multa para motoristas que não usam a seta (vale para carro e moto)
Deixar de sinalizar corretamente é uma infração de trânsito que pode pesar no bolso e trazer riscos à segurança
A seta é um dos itens mais básicos e importantes de segurança no trânsito. No entanto, ainda há muitos motoristas que ignoram seu uso, seja ao mudar de faixa, entrar em uma rua ou realizar qualquer manobra. O que poucos sabem é que deixar de acionar o pisca-alerta corretamente não é apenas um mau hábito, mas também gera multa pesada tanto para carros quanto para motos.
O que diz o Código de Trânsito Brasileiro
Segundo o artigo 196 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), deixar de indicar com antecedência, por meio da luz indicadora de direção, qualquer mudança de faixa ou conversão é considerado uma infração grave.
Isso significa que o motorista que não usa a seta corretamente está sujeito a penalidades que vão além da simples advertência.
Valor da multa e pontos na CNH
- Valor da multa: R$ 195,23
- Pontuação na CNH: 5 pontos
Além do impacto financeiro, o acúmulo de pontos pode levar à suspensão da Carteira Nacional de Habilitação caso o limite legal seja ultrapassado.
Segurança em primeiro lugar
Especialistas em trânsito reforçam que o uso da seta não é apenas uma formalidade legal, mas um ato de respeito e prevenção. Ela garante previsibilidade aos outros motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, reduzindo significativamente os riscos de acidentes.
Mesmo em manobras simples, como estacionar ou sair de uma vaga, o pisca-alerta deve ser acionado com antecedência. A prática pode parecer pequena, mas é fundamental para a convivência segura nas ruas e estradas.
