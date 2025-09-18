Jararaca é encontrada em um dos lugares mais perigosos de casa

Autoridades orientam moradores a acionar imediatamente a polícia ambiental em casos semelhantes, evitando riscos desnecessários

Magno Oliver - 18 de setembro de 2025

(FOTO: REPRODUÇÃO / PMDF)

Moradores de um condomínio em Sobradinho, no Distrito Federal, viveram momentos de tensão nesta semana.

Por volta das 9h50, o Batalhão de Policiamento Militar Ambiental (BPMA) recebeu um chamado urgente para retirar um animal que surpreendeu a família dentro do banheiro.

Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram que se tratava de uma jararaca, uma espécie de serpente venenosa e de alto risco que estava alojada dentro da caixa de descarga do vaso sanitário.

A situação era ainda mais delicada devido à presença de uma criança pequena na residência, o que aumentou a necessidade de uma ação rápida dos agentes.

Usando técnicas e equipamentos adequados, a equipe capturou o animal sem ferimentos e sem a necessidade de atendimento veterinário.

A jararaca estava saudável, foi transportada em segurança e devolvida a um habitat natural distante de áreas habitadas, preservando a fauna local e garantindo a tranquilidade da família.

A ocorrência reforça a importância de manter atenção redobrada em ambientes domésticos, principalmente em regiões próximas a áreas de vegetação.

O BPMA orienta moradores a acionar imediatamente a polícia ambiental em casos semelhantes, evitando riscos desnecessários.

