Autoridades orientam moradores a acionar imediatamente a polícia ambiental em casos semelhantes, evitando riscos desnecessários
Moradores de um condomínio em Sobradinho, no Distrito Federal, viveram momentos de tensão nesta semana.
Por volta das 9h50, o Batalhão de Policiamento Militar Ambiental (BPMA) recebeu um chamado urgente para retirar um animal que surpreendeu a família dentro do banheiro.
Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram que se tratava de uma jararaca, uma espécie de serpente venenosa e de alto risco que estava alojada dentro da caixa de descarga do vaso sanitário.
A situação era ainda mais delicada devido à presença de uma criança pequena na residência, o que aumentou a necessidade de uma ação rápida dos agentes.
Jararaca é encontrada em um dos lugares mais perigosos de casa
Usando técnicas e equipamentos adequados, a equipe capturou o animal sem ferimentos e sem a necessidade de atendimento veterinário.
A jararaca estava saudável, foi transportada em segurança e devolvida a um habitat natural distante de áreas habitadas, preservando a fauna local e garantindo a tranquilidade da família.
A ocorrência reforça a importância de manter atenção redobrada em ambientes domésticos, principalmente em regiões próximas a áreas de vegetação.
O BPMA orienta moradores a acionar imediatamente a polícia ambiental em casos semelhantes, evitando riscos desnecessários.
