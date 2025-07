Conheça cidade brasileira eleita a mais inteligentes do mundo

O município é conhecido por seu transporte público eficiente e pelas áreas verdes bem cuidadas

Pedro Ribeiro - 29 de julho de 2025

(Foto: Prefeitura de Curitiba/Divulgação)

Uma cidade brasileira acaba de conquistar um título internacional que colocou o país em destaque.

Reconhecida por suas ações inovadoras, soluções tecnológicas e cuidado com o meio ambiente, essa cidade mostrou ao mundo que é possível unir desenvolvimento e qualidade de vida.

O reconhecimento veio em 2023, e desde então o nome dessa cidade brasileira tem chamado a atenção de especialistas e curiosos no mundo todo.

A capital do Paraná, Curitiba, recebeu o prêmio de Cidade Mais Inteligente do Mundo no World Smart City Awards, realizado em Barcelona, na Espanha. A premiação aconteceu em novembro de 2023 e colocou Curitiba no topo do ranking mundial de cidades inovadoras. O destaque foi para a categoria “cidades”, em que Curitiba superou nomes como Sidney, Malmö e Songpa.

Inovação, história e sustentabilidade

Curitiba não conquistou esse título por acaso. A cidade brasileira já havia feito história ao abrigar a primeira universidade do país e também por criar a primeira rua exclusiva para pedestres. Além disso, é conhecida por seu transporte público eficiente e pelas áreas verdes bem cuidadas.

Nos últimos anos, diversos programas reforçaram sua posição de referência. O Fab Lab, por exemplo, é um espaço onde qualquer cidadão pode criar, testar e “prototipar” soluções com base em fabricação digital. Já o Saúde 4.0 trouxe tecnologias digitais para melhorar o atendimento na rede pública.

Vale do Pinhão e incentivo ao empreendedorismo

Inspirado no Vale do Silício, Curitiba criou o movimento Vale do Pinhão. Essa iniciativa impulsiona o ecossistema de inovação local com ações como o programa Cidade das Startups, que já apoiou mais de 600 empresas. A cidade brasileira também oferece suporte constante ao pequeno empreendedor por meio de seus nove Espaços Empreendedor, que realizam quase mil atendimentos por dia para MEIs.

Tecnologia que melhora vidas

A cidade não se destaca apenas por inovação teórica, mas por soluções práticas. Um bom exemplo é a Pirâmide Solar de Curitiba, usina fotovoltaica instalada sobre um antigo aterro sanitário. Em seis meses, gerou economia de R$ 1,17 milhão. Além disso, Curitiba foi pioneira na implementação da internet 5G no Brasil e investe em aplicativos como o Curitiba App, que aproxima os moradores dos serviços públicos.

Reconhecimento internacional

Curitiba foi escolhida por unanimidade pelo júri internacional, superando cidades de países desenvolvidos. O presidente do comitê, Jan Sturesson, destacou o plano holístico da cidade brasileira, que une sustentabilidade e inovação de forma estratégica. Ainda assim, especialistas lembram que nem tudo são flores: há desafios a enfrentar, como qualquer grande centro urbano.

Mesmo assim, o reconhecimento global mostra que é possível, sim, transformar uma cidade brasileira em referência mundial — com planejamento, inovação e foco nas pessoas.

