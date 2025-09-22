Maior escola de reforço em Anápolis abre as portas e revela segredos de sua metodologia em evento exclusivo para pais e filhos

Evento inédito da Notório Saber acontece dia 27 de setembro e promete transformar a forma de aprender em casa.

Publieditorial - 22 de setembro de 2025

Notório Saber se torna a maior escola de reforço em Anápolis. (Foto: Reprodução)

No próximo sábado, dia 27 de setembro, a empresa Notório Saber, a maior escola de reforço em Anápolis e referência em aulas particulares, promoverá o Workshop Pais & Filhos.

O evento exclusivo foi pensado para fortalecer o vínculo familiar e, ao mesmo tempo, revelar alguns dos segredos da metodologia da instituição, oferecendo ferramentas práticas de aprendizado que auxiliam na rotina de estudos em casa.

“Nosso objetivo é mostrar que estudar não precisa ser uma batalha. Quando pais e filhos caminham juntos, o aprendizado se torna leve, prazeroso e muito mais eficaz”, explica a equipe do Notório Saber.

O workshop será realizado em dois turnos, das 09h às 12h e das 14h às 17h, permitindo que as famílias escolham o horário mais adequado. A proposta é reunir os familiares em um espaço de convivência, aprendizado e experiências transformadoras, unindo teoria e prática em atividades dinâmicas e acessíveis.

Entre os conteúdos abordados estarão técnicas de estudo ativo, métodos de memorização, estratégias de concentração e orientações para aumentar a autonomia dos estudantes. O diferencial está no formato: pais e filhos participam juntos, aprendendo lado a lado e tornando a jornada acadêmica mais eficiente e prazerosa.

As inscrições já estão abertas e o valor especial para famílias convidadas é de R$197,00 à vista ou em até duas parcelas de R$100,00. Cada inscrição é válida para a dupla – pai ou mãe junto ao filho(a). Segundo a organização, as vagas são limitadas e a procura tem sido grande, justamente por unir a melhoria do desempenho escolar a momentos de qualidade em família.

Com mais de 500 alunos já atendidos, o Notório Saber é reconhecido como a maior escola de reforço em Anápolis, atuando do ciclo de alfabetização ao ensino médio em todas as disciplinas. Entre os serviços oferecidos estão:

Aulas particulares personalizadas

Reforço escolar em grupo

Acompanhamento contínuo de desempenho

Projetos especiais como Notoriedade e Saber e o curso Aprender Mais

O Workshop Pais & Filhos é mais uma iniciativa que reforça o compromisso da empresa em ajudar estudantes e suas famílias a alcançarem melhores resultados acadêmicos e fortalecerem seus laços de convivência.