Pãozinho saudável sem trigo e sem ovo: fácil de fazer, muito nutritivo e pronto em minutos

Com poucos ingredientes e preparo rápido, você transforma sua rotina com uma opção leve, nutritiva e perfeita para qualquer hora do dia

Daniella Bruno - 14 de abril de 2026

O pãozinho de fubá com polvilho combina praticidade e sabor em uma receita sem trigo e sem ovos. (Foto: Reprodução)

Receitas caseiras continuam conquistando espaço na rotina por um motivo simples: elas unem praticidade, economia e muito sabor. Além disso, preparar o próprio alimento cria uma conexão diferente com a comida, tornando até os momentos mais simples mais especiais.

Ao mesmo tempo, cresce a busca por opções que fogem do tradicional, seja por restrições alimentares ou por escolha. Nesse contexto, o pãozinho de fubá com polvilho se destaca como uma alternativa fácil, sem trigo e sem ovos, perfeita para qualquer hora do dia.

Ingredientes

2 xícaras de polvilho doce (medida da xícara: 200 ml)

1 xícara de fubá mimoso (bem fininho)

80 gramas de queijo mussarela ralado

Sal a gosto

Aproximadamente 340 ml de água fervente

Modo de preparo detalhado

Primeiramente, coloque o fubá mimoso, o polvilho doce e o sal em uma tigela. Em seguida, misture bem os ingredientes secos até formar uma base uniforme e sem grumos.

Logo depois, adicione o queijo mussarela ralado. Misture novamente, garantindo que o queijo se distribua de maneira homogênea na massa. Esse passo é essencial para trazer sabor e leveza ao resultado final.

Na sequência, comece a adicionar a água fervente aos poucos. Mexa continuamente enquanto despeja a água, pois esse processo — conhecido como escaldar — faz toda a diferença na textura. Utilize cerca de 340 ml para atingir o ponto ideal: uma massa mais mole, porém consistente.

Em seguida, unte levemente as mãos com manteiga para evitar que a massa grude. Pegue pequenas porções e modele no formato que preferir, sendo o formato oval ou alongado o mais comum.

Depois disso, disponha os pãezinhos em uma forma previamente untada. Organize-os com espaço entre si para garantir que assem de maneira uniforme.

Por fim, leve ao forno pré-aquecido a 180°C e asse por aproximadamente 35 minutos. Assim que os pãezinhos estiverem firmes e levemente dourados, retire do forno e sirva ainda quentes.

Dicas para um resultado ainda melhor

Antes de tudo, escolha um fubá bem fino, pois isso garante uma textura mais delicada. Além disso, experimente variar o queijo: opções como parmesão ou meia-cura deixam o sabor ainda mais marcante.

Outro ponto importante é respeitar o processo de escaldar a massa. Afinal, é ele que ativa os ingredientes e garante a maciez por dentro e leve crocância por fora. Por fim, evite abrir o forno antes do tempo, pois isso pode comprometer o crescimento dos pãezinhos.

Acompanhe a receita no vídeo abaixo!

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