Policiais militar, civil e penal são presos em investigação de exploração sexual infantil

Corporações deram mais detalhes da operação e dos suspeitos. Esquema acontecia há dez anos

Natália Sezil - 24 de setembro de 2025

Polícia Civil investiga esquema de exploração sexual infantil. (Foto: Divulgação)

Uma operação da Polícia Civil (PC) que investiga um esquema de exploração sexual infantil na Região Metropolitana de Goiânia prendeu oito pessoas – dentre elas, um agente da PC, um policial penal e um policial militar.

As prisões foram deflagradas nesta quarta-feira (24) em Goianira. Até o momento, sete vítimas foram identificadas, com idades entre 11 e 15 anos. Elas reconheceram e detalharam a atuação dos investigados, forneceram endereços e até transferências Pix realizadas.

Segundo a investigação, uma moradora da cidade seria a responsável por aliciar as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A situação já estaria acontecendo há uma década, e ainda contaria com o auxílio de uma adolescente, de 16 anos.

Dois imóveis seriam usados no esquema. Um deles no Residencial Triunfo, em Goianira, e o outro no setor Balneário Meia Ponte, em Goiânia. Nesse segundo local, seriam realizadas práticas sexuais com menores, e teriam sido encontrados equipamentos para filmar os abusos.

As identidades dos envolvidos não foi divulgada, mas as corporações comentaram sobre o caso em notas enviadas ao Jornal Opção.

A PC escreveu que as investigações seguem em andamento, para o esclarecimento do caso, e disse que “todos os elementos de informação relacionados ao servidor policial civil serão compartilhados com a Corregedoria da instituição para apuração administrativa”.

A Polícia Penal, por sua vez, compartilhou que o servidor já estava aposentado. Mesmo assim, o caso seguiu para a mesma instância, que acompanha o procedimento. “Mesmo aposentado, nos termos do Estatuto do Servidor, ele responderá na Corregedoria”.

Por fim, a Polícia Militar (PM) afirmou que o agente “se encontra fora do quadro ativo da corporação, tendo passado para a reforma no ano de 2008”.

Além da exploração sexual infantil, os suspeitos podem responder por estupro de vulnerável.

Leia a nota na íntegra da Polícia Civil:

A Polícia Civil de Goiás informa que a Delegacia de Polícia de Goianira deflagrou, na manhã desta quarta-feira (24), operação de combate à exploração sexual de menores naquele município, que resultou na prisão de um policial civil, um policial penal e um policial militar, suspeitos de envolvimento em crimes sexuais. As investigações seguem em andamento sob responsabilidade da Delegacia competente, visando o completo esclarecimento dos fatos. Todas os elementos de informação relacionados ao servidor policial civil serão compartilhados com a Corregedoria da instituição para apuração administrativa.

Leia a nota na íntegra da Polícia Penal:

A Polícia Penal informa:

O policial penal aposentado foi preso temporariamente pela Polícia Civil. A Corregedoria da instituição, assim que foi notificada pela PC, acompanhou o procedimento.

O ex-servidor está recolhido na Casa do Albergado, em Goiânia.

Mesmo aposentado, nos termos do Estatuto do Servidor, ele responderá na Corregedoria.

Leia a nota na íntegra da Polícia Militar:

A Polícia Militar de Goiás (PMGO) informa que o militar citado se encontra fora do quadro ativo da corporação, tendo passado para a reforma no ano de 2008.

