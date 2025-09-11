Idoso filmado abusando de adolescente em Anápolis era “amigo da família”, diz Conselho Tutelar
Conselho Tutelar foi acionado e está acompanhando o caso de perto
Foi através de um vídeo postado no Facebook da mãe que uma adolescente, de apenas 12 anos, denunciou estar sendo abusada sexualmente por um idoso, amigo da família, em Anápolis.
O caso que já repercutiu nas redes sociais trata de um episódio de assédio gravado pela própria vítima, que filmou o agressor tocando-lhe as partes íntimas e até sorrindo enquanto a violentava.
O Portal 6 teve acesso ao vídeo, mas o material não será repercutido. A reportagem atesta que o idoso gravado de fato abusou da garota.
A conselheira tutelar Graziele Araújo Ramos relatou que o caso chegou ao conhecimento do Conselho Tutelar ainda nesta segunda-feira (08).
“Pelo que conseguimos entender, essa adolescente, que é autista e possui atraso intelectual, conseguiu gravar no celular da mãe o momento do abuso enquanto estava deitada na rede. Ela não sabe dizer ao certo quando o vídeo foi gravado, mas ela postou no Facebook na segunda. Muito explícito, claramente um abuso sexual”, disse.
Foi com base nesse vídeo que o Conselho identificou a identidade dos envolvidos, uma vez que a menor já era acompanhada pelo órgão desde 2020 por conta da profunda vulnerabilidade social.
Graziele explicou que a mãe da adolescente é deficiente visual e que o suspeito se aproveitou dessa condição para realizar os atos “de forma descarada”.
“Algo que não tenho nem palavras, o nível de maldade. Não apenas é uma menor, como tem deficiência intelectual, totalmente incapaz. A mãe não enxerga, ele sabia exatamente o que estava fazendo. No vídeo, ele tem tanta certeza de impunidade que comete o ato falando com a mãe”, comentou.
Assim que apuraram a identidade da vítima, o Conselho Tutelar foi até a residência onde as duas moram juntas, em uma casa cedida pela Prefeitura.
Lá, foi descrito para a mãe o teor do vídeo e, questionada a respeito do homem que aparece nas imagens, ela afirmou se tratar de um antigo vizinho, que ajudava a pagar as contas e outras despesas.
“Inicialmente ela [a mãe] ficou em choque, sem acreditar. Disse que ele era um senhor muito bom, ajudava a pagar as contas, mas quando a ficha caiu, deu para ver uma lágrima escorrendo. Uma família muito vulnerável, um caso extremamente delicado”, continuou.
- A adolescente segue sendo amparada pelo Conselho Tutelar e o caso é investigado pela PC.
Ao Portal 6, a delegada responsável pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Anápolis, Aline Lopes, afirmou que a denúncia foi recebida e os envolvidos já foram identificados.
Apesar disso, a titular afirmou que aguarda diligências e apuração de mais evidências antes de se pronunciar oficialmente a respeito do caso.
