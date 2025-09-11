Idoso filmado abusando de adolescente em Anápolis era “amigo da família”, diz Conselho Tutelar

Conselho Tutelar foi acionado e está acompanhando o caso de perto

Davi Galvão - 11 de setembro de 2025

Idoso apareceu sorrindo enquanto abusava da adolescente. (Foto: Reprodução)

Foi através de um vídeo postado no Facebook da mãe que uma adolescente, de apenas 12 anos, denunciou estar sendo abusada sexualmente por um idoso, amigo da família, em Anápolis.

O caso que já repercutiu nas redes sociais trata de um episódio de assédio gravado pela própria vítima, que filmou o agressor tocando-lhe as partes íntimas e até sorrindo enquanto a violentava.

O Portal 6 teve acesso ao vídeo, mas o material não será repercutido. A reportagem atesta que o idoso gravado de fato abusou da garota.

A conselheira tutelar Graziele Araújo Ramos relatou que o caso chegou ao conhecimento do Conselho Tutelar ainda nesta segunda-feira (08).

“Pelo que conseguimos entender, essa adolescente, que é autista e possui atraso intelectual, conseguiu gravar no celular da mãe o momento do abuso enquanto estava deitada na rede. Ela não sabe dizer ao certo quando o vídeo foi gravado, mas ela postou no Facebook na segunda. Muito explícito, claramente um abuso sexual”, disse.

Foi com base nesse vídeo que o Conselho identificou a identidade dos envolvidos, uma vez que a menor já era acompanhada pelo órgão desde 2020 por conta da profunda vulnerabilidade social.

Graziele explicou que a mãe da adolescente é deficiente visual e que o suspeito se aproveitou dessa condição para realizar os atos “de forma descarada”.

“Algo que não tenho nem palavras, o nível de maldade. Não apenas é uma menor, como tem deficiência intelectual, totalmente incapaz. A mãe não enxerga, ele sabia exatamente o que estava fazendo. No vídeo, ele tem tanta certeza de impunidade que comete o ato falando com a mãe”, comentou.

Assim que apuraram a identidade da vítima, o Conselho Tutelar foi até a residência onde as duas moram juntas, em uma casa cedida pela Prefeitura.

Lá, foi descrito para a mãe o teor do vídeo e, questionada a respeito do homem que aparece nas imagens, ela afirmou se tratar de um antigo vizinho, que ajudava a pagar as contas e outras despesas.

“Inicialmente ela [a mãe] ficou em choque, sem acreditar. Disse que ele era um senhor muito bom, ajudava a pagar as contas, mas quando a ficha caiu, deu para ver uma lágrima escorrendo. Uma família muito vulnerável, um caso extremamente delicado”, continuou.

A adolescente segue sendo amparada pelo Conselho Tutelar e o caso é investigado pela PC.

Ao Portal 6, a delegada responsável pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Anápolis, Aline Lopes, afirmou que a denúncia foi recebida e os envolvidos já foram identificados.

Apesar disso, a titular afirmou que aguarda diligências e apuração de mais evidências antes de se pronunciar oficialmente a respeito do caso.

