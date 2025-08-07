Policial militar suspeito de balear garoto de programa é preso em Anápolis: ‘queria vingança’

Homem foi conduzido à Corregedoria da PM, que fica responsável pelos trâmites disciplinares

Da Redação - 07 de agosto de 2025

Policial militar teria disparado contra garoto de programa. (Foto: Reprodução)

O policial militar, de 29 anos, suspeito de ter baleado um garoto de programa e roubado o telefone de outro, na tarde desta quinta-feira (07), foi preso em flagrante pela Companhia de Policiamento Especializado (CPE).

O caso aconteceu no bairro Jundiaí Industrial, em Anápolis, onde vítimas e suspeito haviam marcado um encontro por meio de um aplicativo de encontros entre homens gays.

Na ocasião, o suspeito chegou até a casa de um dos jovens e, ao se deparar com ambos no quarto, questionou a presença do segundo homem: “por que você chamou esse cara?”. Em seguida, ele acertou a vítima com um martelo e atirou contra a perna esquerda dela.

Câmeras de segurança flagraram o PM chegando ao lugar e, depois, fugindo em uma motocicleta. Com as imagens, as autoridades puderam identificá-lo.

Diante disso, a CPE se deslocou até à residência dele. Ali, o profissional de segurança relatou que havia se reunido com as vítimas porque queria vingança.

Segundo ele, os garotos de programa estariam aplicando golpes e praticando roubos por meio de encontros marcados pelo mesmo aplicativo – tendo prejudicado, inclusive, um amigo dele.

Na casa do policial, foram apreendidos uma pistola, munições, colete balístico e diversos outros itens da profissão. O martelo usado na agressão, o aparelho celular roubado e a motocicleta que teriam sido usadas no crime também foram localizados.

Com isso, o PM foi conduzido à Central de Flagrantes, onde foi preso pelos crimes de lesão corporal e roubo.

Posteriormente, foi apresentado à Corregedoria da Polícia Militar do Estado de Goiás, que fica responsável pelos trâmites disciplinares e administrativos cabíveis.

