Presença da mãe de motorista da Urban morto em atentado não era esperada no tribunal do júri

Gesto de perdão e compaixão comoveu profundamente não somente as famílias envolvidas, mas todos os presentes no Fórum de Anápolis

Danilo Boaventura - 26 de setembro de 2025

Mães da vítima e da ré se abraçaram após leitura da sentença. (Foto: Davi Galvão)

A presença de Marlene Maria de Jesus, mãe de Wallison Barboza dos Santos, não era esperada no julgamento de Rosimeire Araújo Lima, a autora do atentado que tirou a vida do motorista da Urban, mas ela não apenas compareceu ao tribunal do júri como protagonizou um dos momentos mais emocionantes da sessão ao tomar a iniciativa de se aproximar e abraçar a mãe da ré.

O gesto espontâneo de perdão e compaixão comoveu profundamente não somente as famílias envolvidas, mas todos os presentes no ambiente do Fórum de Anápolis, transformando-se em um símbolo de humanidade em meio à dor e à busca por justiça.

As imagens do abraço entre as duas mães viralizaram nas redes sociais, sendo compartilhadas como um nobre exemplo de como o perdão pode transcender até mesmo as tragédias mais devastadoras, mostrando que, mesmo diante da perda irreparável de um filho, o coração humano ainda é capaz de gestos de compaixão que tocam a alma e restauram a fé na bondade humana.

