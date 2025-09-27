Ex-campeão alemão e mentor de Michael Schumacher morre e deixou um legado marcante na Fórmula 1

Campeão em Le Mans e vencedor na F1, ele também foi mentor de Michael Schumacher

Magno Oliver - 27 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

O automobilismo mundial está de luto. Morreu, aos 78 anos, o alemão Jochen Mass, ex-piloto de Fórmula 1 que também brilhou em provas de longa duração e se tornou referência para uma geração de competidores.

A notícia foi confirmada pela família nesta semana. Mass faleceu em Cannes, na França, em 4 de maio de 2025, após complicações de um derrame sofrido em fevereiro.

Nascido em 1946, na Baviera, Jochen Mass estreou na Fórmula 1 em 1973, pela equipe Surtees. Depois, passou por McLaren, ATS, Arrows e March, competindo até 1982.

Sua maior conquista na categoria veio em 1975, quando venceu o Grande Prêmio da Espanha com a McLaren. Ao todo, somou 8 pódios e duas voltas mais rápidas durante a carreira.

Brilho nas corridas de resistência

Além da F1, Mass se destacou no endurance. Em 1989, ao lado de Manuel Reuter e Stanley Dickens, venceu as 24 Horas de Le Mans pela Sauber-Mercedes. O feito consolidou seu nome como um dos grandes pilotos alemães da época.

Mentor de Michael Schumacher

Após se aposentar das pistas, Jochen Mass continuou ligado ao automobilismo. Foi comentarista de TV e serviu de mentor para jovens talentos, entre eles Michael Schumacher, que se tornaria heptacampeão mundial.

Colegas e especialistas afirmam que Mass exerceu papel importante na formação do estilo disciplinado e vencedor do futuro ídolo da Ferrari.

Legado no esporte

Mais do que um campeão, Jochen Mass será lembrado por sua versatilidade e dedicação ao esporte. Deixou uma marca de respeito e inspiração que atravessou gerações.

Sua partida encerra um capítulo importante da Fórmula 1, mas seu legado permanece vivo nas pistas e na memória dos fãs.

