Nem micro-ondas, nem água quente: o truque com panelas de alumínio para descongelar carne mais rápido

Método usa apenas duas panelas de alumínio para acelerar o descongelamento da carne sem recorrer ao micro-ondas

(Foto: Captura de tela/Instagram)

Esquecer de tirar a carne do congelador é um problema comum na hora de preparar as refeições. Embora o micro-ondas seja uma alternativa rápida, ele pode cozinhar parte do alimento antes mesmo de terminar o descongelamento, comprometendo a textura e o sabor.

Uma técnica simples utilizando duas panelas de alumínio surge como alternativa para acelerar esse processo de forma natural. O método aproveita as propriedades do metal para transferir o calor do ambiente à carne, sem o uso de energia elétrica.

Como funciona o método?

O alumínio é um excelente condutor térmico. Quando a carne congelada é colocada entre duas panelas desse material, o calor do ambiente é conduzido pelo metal até o alimento, acelerando o derretimento do gelo.

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Para fazer o procedimento, basta virar uma panela de alumínio de cabeça para baixo sobre a pia, colocar a carne — ainda embalada em plástico limpo — sobre o fundo da panela e posicionar outra panela invertida por cima.

Quem deseja acelerar ainda mais o processo pode colocar água morna dentro da panela superior. O peso adicional melhora o contato entre as superfícies e favorece a troca de calor.

Por que o micro-ondas pode alterar a textura?

Ao contrário da técnica com alumínio, o micro-ondas aquece as moléculas de água da carne de forma desigual. Isso faz com que as bordas comecem a cozinhar enquanto o centro ainda permanece congelado.

Esse aquecimento irregular pode deixar o alimento mais ressecado, já que parte das fibras perde seus sucos naturais antes mesmo do preparo.

Cuidados importantes durante o descongelamento

Apesar de acelerar o processo, a técnica não dispensa os cuidados com a segurança alimentar.

Entre as recomendações estão:

manter a carne protegida pela embalagem durante todo o procedimento;

preparar o alimento logo após o descongelamento;

evitar recongelar a carne crua depois que ela já foi descongelada;

higienizar as panelas e a pia após o uso.

Além disso, especialistas orientam que carnes não permaneçam por longos períodos em temperatura ambiente, reduzindo o risco de proliferação de microrganismos.

Técnica funciona melhor em cortes menores

O método apresenta melhores resultados em bifes, hambúrgueres, filés de frango e outros cortes com até cerca de três centímetros de espessura.

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