Ganhador dos R$ 80 milhões na Mega-Sena usou a técnica mais utilizada pelos brasileiros para escolher os números

Próximo sorteio da Mega-Sena acontece na quarta-feira (30), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

Pedro Ribeiro - 29 de setembro de 2025

Pessoa apostando na Mega-Sena. (Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil)

A sorte grande da Mega-Sena no sábado (27) saiu para um apostador que fez o que a maioria dos brasileiros costuma fazer: optou pela aposta simples.

Com apenas seis números marcados em um bilhete tradicional, ele faturou sozinho os R$ 80 milhões sorteados.

O jogo premiado foi registrado na Loterias da Sorte, localizada no Bairro Azenha, em Porto Alegre (RS). O sortudo acertou as dezenas 19 – 58 – 16 – 12 – 31 – 08, garantindo o primeiro prêmio milionário da casa lotérica.

Segundo a proprietária, Graciela Ardeghini, o prêmio trouxe prestígio imediato ao local:

“É importante porque acaba ficando como uma referência de sorte. Já encomendamos até uma faixa e um banner para marcar esse momento”, contou em entrevista ao G1.

A aposta simples continua sendo o formato mais popular entre os jogadores por custar apenas R$ 6, valor acessível e que mantém viva a esperança de mudar de vida.

Mesmo com as chances remotas — 1 em 50.063.860 — ela é a forma mais escolhida para tentar a sorte. Além do prêmio principal, o concurso também distribuiu valores para outros apostadores:

117 pessoas acertaram a quina e levaram R$ 28.705,88 cada;

6.677 apostadores ganharam R$ 829,13 na quadra.

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece na quarta-feira (30), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

Para quem quiser arriscar, as apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas ou pela internet, no site e aplicativo das Loterias Caixa, com pagamento inclusive via PIX. É preciso ser maior de 18 anos para participar.

No fim das contas, a vitória em Porto Alegre reforça uma máxima já conhecida: não precisa de grandes esquemas para ganhar — basta uma simples aposta.