Quanto custa por mês um funcionário de carteira assinada que recebe 1 salário mínimo, segundo especialista

Levantamento divulgado por especialista indica quanto um funcionário com salário mínimo pode custar ao patrão

Gustavo de Souza - 07 de abril de 2026

(Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Contratar um funcionário pelo salário mínimo em 2026 está longe de significar um gasto de apenas R$ 1.621.

Simulação divulgada pela especialista em recrutamento e seleção Ligia Chaves, no Instagram @ligiachaves_empregos, mostra que o custo mensal de um único empregado pode chegar a números expressivos.

O ponto de partida é o valor oficial do salário mínimo, fixado em R$ 1.621 a partir de 1º de janeiro de 2026.

Sobre essa quantia, incidem 8% de FGTS, o equivalente a R$ 129,68, e, na regra geral, 20% de contribuição previdenciária patronal, mais R$ 324,20 na conta da empresa, chegando num total de R$ 3.041,07.

A projeção apresentada também inclui benefícios e provisões mensais. No exemplo, entram R$ 440 de vale-refeição, R$ 220 de vale-transporte para 22 dias, além de férias com um terço, FGTS sobre férias, 13º salário, FGTS sobre o 13º e INSS patronal sobre essas verbas.

No caso do vale-transporte, a legislação determina que o trabalhador arque com até 6% do salário básico.

Por isso, o desconto máximo do empregado seria de R$ 97,26, enquanto o custo real do benefício para a empresa ficaria em R$ 122,74.

E quanto sobra ao trabalhador?

Do lado do empregado, o valor líquido também encolhe. A tabela do INSS atualizada em janeiro de 2026 prevê alíquota de 7,5% para quem recebe até R$ 1.621, reduzindo o salário para cerca de R$ 1.499,43. Com o desconto máximo do vale-transporte, o valor pode cair para aproximadamente R$ 1.402,17.

Veja o cálculo detalhado na postagem abaixo:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Ligia Chaves Empregos (@ligiachaves_empregos)

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