Quanto custa por mês um funcionário de carteira assinada que recebe 1 salário mínimo, segundo especialista
Levantamento divulgado por especialista indica quanto um funcionário com salário mínimo pode custar ao patrão
Contratar um funcionário pelo salário mínimo em 2026 está longe de significar um gasto de apenas R$ 1.621.
Simulação divulgada pela especialista em recrutamento e seleção Ligia Chaves, no Instagram @ligiachaves_empregos, mostra que o custo mensal de um único empregado pode chegar a números expressivos.
O ponto de partida é o valor oficial do salário mínimo, fixado em R$ 1.621 a partir de 1º de janeiro de 2026.
Sobre essa quantia, incidem 8% de FGTS, o equivalente a R$ 129,68, e, na regra geral, 20% de contribuição previdenciária patronal, mais R$ 324,20 na conta da empresa, chegando num total de R$ 3.041,07.
A projeção apresentada também inclui benefícios e provisões mensais. No exemplo, entram R$ 440 de vale-refeição, R$ 220 de vale-transporte para 22 dias, além de férias com um terço, FGTS sobre férias, 13º salário, FGTS sobre o 13º e INSS patronal sobre essas verbas.
No caso do vale-transporte, a legislação determina que o trabalhador arque com até 6% do salário básico.
Por isso, o desconto máximo do empregado seria de R$ 97,26, enquanto o custo real do benefício para a empresa ficaria em R$ 122,74.
E quanto sobra ao trabalhador?
Do lado do empregado, o valor líquido também encolhe. A tabela do INSS atualizada em janeiro de 2026 prevê alíquota de 7,5% para quem recebe até R$ 1.621, reduzindo o salário para cerca de R$ 1.499,43. Com o desconto máximo do vale-transporte, o valor pode cair para aproximadamente R$ 1.402,17.
Veja o cálculo detalhado na postagem abaixo:
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