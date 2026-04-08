Luzimar Silva responde Elias do Nana após ser chamado de “corrupto” e “caloteiro”

Discussão entre os parlamentares repercutiu na Câmara de Anápolis

Ícaro Gonçalves - 08 de abril de 2026

Vereador Luzimar Silva (PP) (Foto: Divulgação/Camâra Municipal de Anápolis)

Após ser chamado de “corrupto”, “mau caráter” e “caloteiro” por Elias do Nana (PSD) em sessão da Câmara de Anápolis nesta quarta-feira (08), o vereador Luzimar Silva (PP) subiu a altura para responder o colega.

“Falou um monte de asneira, chegou nessa casa perdido e quer ficar desferindo as palavras ao colega, em vez de dizer coisas plausíveis”, disparou Luzimar.

Sobre as acusações de “calote”, quando Elias afirmou existir uma dívida desde 2021 por parte de Luzimar Silva com uma empresa de chopp da cidade, o parlamentar afirmou que as falas são “asneiras”.

“Se eu sou caloteiro, liga para esse rapaz que você está falando, fala para ele vir cá agora receber de mim. Eu tô aqui. Eu devo? Então, eu pago”, disse o vereador.

A discussão evoluiu até para o campo religioso, quando Elias foi chamado de “católico oportunista”.

“Eu quero dizer que o senhor usa um crucifixo fixo. Carregar Jesus no peito é fácil. Agora eu quero ver ter peito para carregar Jesus, né? O senhor é um católico mentiroso, oportunista. Essa é a grande realidade”, disparou.

Início da confusão

Como noticiado pelo Portal 6, o desentendimento teve início com um debate sobre quem seria o real representante dos bairros da região Sudoeste de Anápolis, como os bairros Calixtópolis, Vivian Parque, entre outros.

Após uma alfinetada de Luzimar, tendo chamado Elias de “babaca”, o parlamentar usou a tribuna para responder, e chamou o colega parlamentar de “corrupto”, “mau caráter” e “caloteiro”.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!