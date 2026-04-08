Profissionais de segurança eletrônica terão treinamento com tecnologia líder mundial em Anápolis

Evento promovido pelo Grupo TEK apresenta ferramentas da Hikvision que prometem mais praticidade e resultados no setor

Damara Dantas - 08 de abril de 2026

Grupo Tek além de atuar na distribuição dos equipamentos com as tecnologias mais avançadas do mercado, fornece treinamentos, certificações e suporte técnico. (Foto: Divulgação)

Profissionais integradores de segurança eletrônica e entusiastas do setor já têm um encontro marcado em Anápolis para um evento voltado à inovação e tecnologia.

No dia 10 de abril, será realizado um treinamento prático com foco na utilização da plataforma Hik-Partner Pro (HPP), solução desenvolvida pela Hikvision, marca reconhecida mundialmente no segmento de segurança.

A capacitação é direcionada especialmente para quem atua com instalação de câmeras de segurança eletrônica e deseja aprimorar conhecimentos técnicos, além de otimizar processos no dia a dia.

Durante o encontro, os participantes terão a oportunidade de conhecer na prática todas as etapas, da instalação à entrega final, utilizando o aplicativo.

O Hik-Partner Pro será apresentado como uma plataforma completa que facilita a gestão de projetos, dispositivos e serviços, contribuindo para mais eficiência, organização e novas oportunidades de negócios no mercado.

Além do conteúdo técnico, o evento também propõe a troca de experiências entre profissionais do setor, fortalecendo conexões e ampliando o networking entre os participantes.

O treinamento acontece das 13h às 17h, no Grupo TEK, em Anápolis, localizado na Rua Primeiro de Maio, 176, Setor Central.

As vagas são limitadas, e os interessados podem se inscrever antecipadamente para garantir participação e acompanhar de perto as novidades da Hikvision. Para mais informações, dúvidas e inscrições, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 62 3324-0908 ou acessar o perfil no Instagram @grupotekoficial.