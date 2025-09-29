Morte de anapolino em grave acidente na Bahia gera comoção: “difícil acreditar”

Adalto Santos, bastante conhecido no futebol amador, não resistiu a uma colisão na BR-242

Da Redação - 29 de setembro de 2025

Adalto Santos morreu em um acidente no Oesta da Bahia, na BR-242. (Foto: Notícias da Lapa)

A morte de Adalto Santos, morador de Anápolis, gerou grande comoção nesta segunda-feira (29). Ele perdeu a vida em um grave acidente ocorrido na região da Serra da Piragiba, em Muquém do São Francisco, no Oeste da Bahia.

Nas redes sociais, amigos e conhecidos lamentaram a perda, destacando a trajetória de Adalto no futebol amador da cidade, especialmente em campeonatos de várzea, onde era figura respeitada e admirada.

“Difícil acreditar que você se foi, Adalto. Que Deus conforte sua família neste momento de dor”, escreveu um internauta.

“Perdemos um grande amigo e parceiro de tantas partidas. Vá em paz, guerreiro”, completou outro.

De acordo com a imprensa baiana, a caminhonete VW Saveiro que ele dirigia colidiu de frente com uma carreta. O impacto foi violento, e Adalto morreu preso às ferragens.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Rodoviária atenderam a ocorrência.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

