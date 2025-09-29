Morte de anapolino em grave acidente na Bahia gera comoção: “difícil acreditar”
Adalto Santos, bastante conhecido no futebol amador, não resistiu a uma colisão na BR-242
A morte de Adalto Santos, morador de Anápolis, gerou grande comoção nesta segunda-feira (29). Ele perdeu a vida em um grave acidente ocorrido na região da Serra da Piragiba, em Muquém do São Francisco, no Oeste da Bahia.
Nas redes sociais, amigos e conhecidos lamentaram a perda, destacando a trajetória de Adalto no futebol amador da cidade, especialmente em campeonatos de várzea, onde era figura respeitada e admirada.
“Difícil acreditar que você se foi, Adalto. Que Deus conforte sua família neste momento de dor”, escreveu um internauta.
“Perdemos um grande amigo e parceiro de tantas partidas. Vá em paz, guerreiro”, completou outro.
De acordo com a imprensa baiana, a caminhonete VW Saveiro que ele dirigia colidiu de frente com uma carreta. O impacto foi violento, e Adalto morreu preso às ferragens.
Equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Rodoviária atenderam a ocorrência.
Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.
