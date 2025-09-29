Morte de anapolino em grave acidente na Bahia gera comoção: “difícil acreditar”

Adalto Santos, bastante conhecido no futebol amador, não resistiu a uma colisão na BR-242

Adalto Santos morreu em um acidente no Oesta da Bahia, na BR-242.
Adalto Santos morreu em um acidente no Oesta da Bahia, na BR-242. (Foto: Notícias da Lapa)

A morte de Adalto Santos, morador de Anápolis, gerou grande comoção nesta segunda-feira (29). Ele perdeu a vida em um grave acidente ocorrido na região da Serra da Piragiba, em Muquém do São Francisco, no Oeste da Bahia.

Nas redes sociais, amigos e conhecidos lamentaram a perda, destacando a trajetória de Adalto no futebol amador da cidade, especialmente em campeonatos de várzea, onde era figura respeitada e admirada.

Difícil acreditar que você se foi, Adalto. Que Deus conforte sua família neste momento de dor”, escreveu um internauta.

Adalto Santos era morador de Anápolis.

Adalto Santos era morador de Anápolis. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

“Perdemos um grande amigo e parceiro de tantas partidas. Vá em paz, guerreiro”, completou outro.

De acordo com a imprensa baiana, a caminhonete VW Saveiro que ele dirigia colidiu de frente com uma carreta. O impacto foi violento, e Adalto morreu preso às ferragens.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Rodoviária atenderam a ocorrência.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

Da Redação

Da Redação

A Redação do Portal 6 é formada por jornalistas e colaboradores comprometidos com a informação de qualidade, cobertura em tempo real e o que realmente importa para o leitor. Aqui você encontra reportagens exclusivas, análises, notícias de utilidade pública e os bastidores dos principais acontecimentos.

