Morte de funcionária do Anápolis Futebol Clube comove moradores: “já está fazendo muita falta””

Bandeira do clube permanecerá hasteada a meio-mastro até sexta-feira (12) em sinal de respeito

Davi Galvão - 11 de setembro de 2025

Maria era funcionária do Anápolis Futebol Clube. (Foto: Redes Sociais)

O Anápolis Futebol Clube utilizou as redes sociais para comunicar e lamentar o falecimento de Maria Auxiliadora Leite, colaboradora do Galo da Comarca e funcionária “muito querida por todos” no CT Alto da Boa Vista.

No texto, o time afirmou que por iniciativa do Presidente Executivo do Tricolor, José Paulo Tinazo, foi declarado luto oficial de três dias e a bandeira do clube permanecerá hasteada a meio-mastro até sexta-feira (12).

Além de auxiliar na rotina do Tricolor, ela também atuava na Paroquia São Sebastião em Anápolis, onde ajudava na evangelização no Grupo de Jovens Jota ao Quadrado (J²).

Maria foi encontrada já sem vida na própria residência e chegou a ser internada há algumas semanas para tratar questões de saúde.

Nas redes sociais, torcedores, amigos e familiares lamentaram o falecimento, se lembrando dos bons momentos e alto astral contagiante da conterrânea.

“Está sendo uma grande perda para todos nós, uma pessoa iluminada, parceira e acima de tudo uma grande amiga. Já está fazendo muita falta. O céu está em festa com sua chegada, descanse em paz grande amiga!”, disse uma internauta.

“Mulher guerreira. Graças a Deus, e a ela hoje estou como mascote. Ela foi fundamental em 2016 quando comecei. Gratidão sempre. Vai em paz Auxiliadora”, escreveu o mascote do time.

Confira a nota do Galo na íntegra:

O Anápolis Futebol Clube, por meio de sua diretoria, elenco, comissão técnica, staff e funcionários, manifesta profundo pesar pelo falecimento de Maria Auxiliadora Leite, colaboradora do Galo da Comarca e funcionária muito querida por todos no CT Alto da Boa Vista.

Neste momento de dor e consternação, expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e colegas de trabalho de nossa querida Auxiliadora.

O velório será realizado na sala de velórios número dois da Senap, em frente ao Cemitério São Miguel, a partir das 21h.

O Presidente Executivo do Tricolor, José Paulo Tinazo, declarou luto oficial de três dias e a bandeira do clube permanecerá hasteada a meio-mastro até a próxima sexta-feira (12).

