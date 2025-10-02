6 tipos de pessoas que não deveriam beber café, segundo os médicos

Nem sempre uma rotina diária é recomendada para todos os perfis de pessoas

Magno Oliver - 02 de outubro de 2025

Marcas de café foram proibidas. (Foto: Arquivo/Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Começar um dia cedinho sem uma xícara de café é quase impossível, não é mesmo? O café está presente em milhões de mesas todos os dias, seja no café da manhã, após o almoço ou durante o trabalho.

Além de saboroso, o grão é visto como um aliado contra o cansaço e a sonolência. Mas, para alguns grupos, a xícara pode se transformar em um líquido com potencial risco para a saúde.

Segundo especialistas, a cafeína afeta o organismo humano de formas diferentes, dependendo da condição física e do histórico médico de cada pessoa. Em excesso, pode agravar doenças, aumentar a ansiedade ou até prejudicar o sono.

6 tipos de pessoas que não deveriam beber café, segundo os médicos

1. Pessoas que sofrem com ansiedade

A cafeína estimula o sistema nervoso central e pode intensificar sintomas como inquietação, nervosismo e palpitações em quem já sofre de ansiedade. A recomendação é tomar chás energizantes.

2. Pessoas que tem insônia ou dificuldade para dormir

Por ser um estimulante, o café atrapalha a produção de melatonina, hormônio ligado ao sono, dificultando o descanso adequado. Os médicos reforçam que é importante não ingerir a bebida depois das 17h para não ter dificuldade para dormir.

3. Pessoas que sofrem com hipertensão

O consumo pode elevar a pressão arterial temporariamente, representando um risco para quem já convive com a hipertensão ou tem predisposição. Prefira água ou chás em menor concentração.

4. Pessoas que sofrem de gastrite ou refluxo

O café aumenta a acidez no estômago e pode piorar sintomas como queimação e dores abdominais. O café é um inimigo mortal para quem sofre com esse problema que atinge milhares de brasileiros.

5. Gestantes

O excesso de cafeína atravessa a placenta e pode afetar o desenvolvimento do bebê. Médicos recomendam limites rigorosos ou até a suspensão do consumo.

6. Pessoas que sofrem com arritmia cardíaca

A cafeína pode acelerar os batimentos cardíacos, gerando riscos para quem já apresenta irregularidades no ritmo do coração. Um alerta para não só moderar o consumo como também cortar de vez o grão na sua rotina para evitar dores de cabeça maiores.

