WePink se pronuncia após ter depósito interditado pela Vigilância Sanitária de Anápolis

Empresa afirma que unidade pertence a distribuidora independente e que irá concluir as adequações estruturais e regularizar a situação junto aos órgãos competentes

Lara Duarte - 18 de abril de 2026

WePink pertence à influenciadora Virgínia Fonseca. (Imagem: Divulgação e Captura de tela)

A WePink se pronunciou neste sábado (18) após ter um depósito interditado pela Vigilância Sanitária de Anápolis, durante fiscalização que apontou irregularidades no local.

Em nota, a empresa ligada à influenciadora Virgínia Fonseca afirmou que o centro de distribuição não pertence diretamente à marca, mas sim à TP Distribuições, responsável pela gestão do espaço.

Segundo a WePink, a operação é independente e cabe à empresa parceira a responsabilidade pelo funcionamento da unidade.

A companhia também destacou que o local é destinado apenas ao armazenamento e envio de produtos, sem qualquer atividade de fabricação, que ocorre em indústrias terceirizadas com licenças próprias.

Conforme o comunicado, a interdição teve caráter cautelar e está relacionada a questões estruturais ainda em fase de adequação, já previstas em projeto aprovado.

A empresa ainda pontuou que não houve aplicação de multas ou autuações durante a fiscalização.

O depósito foi interditado na manhã desta sexta-feira (17), após ação da Vigilância Sanitária que identificou a ausência de licenças e alvarás obrigatórios para funcionamento.

O espaço também não possuía sistema de combate a incêndio, exigido para estruturas de grande porte.

Durante a inspeção, fiscais encontraram ainda condições consideradas inadequadas para armazenamento, como sujeira, poeira e mofo nas paredes, o que motivou a interdição como medida preventiva.

O galpão, localizado na Avenida Brasil Sul, no bairro São João, armazenava cosméticos, produtos de higiene pessoal e suplementos alimentares da marca.

A operação contou com apoio da Polícia Militar (PM) e da Divisão de Posturas, dentro do programa municipal Linha de Frente.

O prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), acompanhou a ação e classificou o ambiente como inadequado para a atividade, destacando problemas estruturais que poderiam comprometer a qualidade dos produtos.

Um processo administrativo foi aberto, e os responsáveis deverão apresentar defesa dentro do prazo legal.

A destinação dos produtos apreendidos ainda será definida conforme o andamento do caso e eventual regularização da unidade.

Já a WePink afirmou que a distribuidora responsável irá concluir as adequações estruturais e regularizar a situação junto aos órgãos competentes.

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Confira a nota da marca na íntegra

Em respeito aos seus consumidores, franqueados e parceiros, A WEPINK esclarece ponto a ponto os recentes rumores sobre a fiscalização na unidade logística de Anápolis – GO:

1- Responsabilidade: O Centro de Distribuição é operado e pertencente a TP DISTRIBUIÇÕES, não a WEPINK. Vale ressaltar que a TP Distribuições atua de maneira independente e tem responsabilidade integral sobre a gestão do local. OBS: Sim, Thiago Stabile está presente em ambos os quadros societários, assim como em outras empresas por ser um empresário ativo e atuante em diversas frentes de negócios.

2- Natureza da Unidade: O local é um Centro de Distribuição destinado exclusivamente ao armazenamento e envio de mercadorias, excluindo qualquer tipo de fabricação no local. A produção da marca é feita por fábricas terceirizadas com indústrias e licenças próprias. Importante pontuar que este Centro de Distribuição não atende o E-commerce da WEPINK e WPINK.

3- Regularidade Fiscal e Documental: A fiscalização não constatou irregularidades fiscal ou documental. Pelo contrário, confirmou que a operação encontra-se dentro dos prazos legais para adequação e obtenção de licenças acessórias, motivo pelo qual não houve aplicação de multas, autuações ou notificações.

4- Interdição Cautelar: A interdição pela Vigilância Sanitária é estrutural e cautelar, devido a melhorias físicas pendentes que já estão em projeto aprovado e foram entendidas como não concluídas.

5- Próximos Passos: A TP DISTRIBUIÇÕES irá concluir as adequações estruturais em breve e apresentará ao órgão competente.

A WEPINK mantém seu compromisso com a conformidade regulatória e ressalta que toda e qualquer responsabilidade será resolvida pela TP DISTRIBUIÇÕES o mais breve possível.