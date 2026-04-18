Escolas fechadas no mês de abril: feriado neste dia deixa alunos da pré-escola, ensino fundamental e ensino médio sem aula

Uma combinação de feriado e decisão administrativa cria um intervalo prolongado sem aulas para estudantes em diversas regiões

Daniella Bruno - 18 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

O calendário escolar brasileiro segue uma organização rigorosa ao longo do ano, equilibrando períodos letivos e pausas estratégicas.

Esses intervalos, muitas vezes ligados a feriados nacionais, são fundamentais para garantir tanto o descanso dos alunos quanto o cumprimento das exigências educacionais.

Em abril de 2026, uma dessas pausas chama atenção por criar um período prolongado sem aulas.

Isso acontece por conta de um feriado nacional combinado com uma decisão administrativa comum em várias cidades, impactando estudantes da pré-escola ao ensino médio.

Como o feriado de Tiradentes impacta as aulas

Antes de tudo, o ponto central dessa pausa é o feriado de Tiradentes, celebrado no dia 21 de abril. Em 2026, a data cairá em uma terça-feira, o que influencia diretamente o funcionamento das escolas.

Nesse cenário, as instituições de ensino não funcionam na terça-feira, já que se trata de um feriado nacional obrigatório. Além disso, muitas redes de ensino — tanto públicas quanto privadas — costumam decretar recesso ou ponto facultativo na segunda-feira (20 de abril).

Como resultado, forma-se um intervalo mais longo sem aulas. Os alunos que não têm atividades no sábado (18) e domingo (19) acabam ficando até quatro dias consecutivos afastados da rotina escolar.

Retorno das atividades e exigências do calendário escolar

Apesar da pausa prolongada, o calendário letivo não sofre prejuízos. As aulas retornam normalmente na quarta-feira, dia 22 de abril, garantindo a continuidade do conteúdo programado.

Além disso, as escolas precisam cumprir a exigência mínima de 200 dias letivos por ano, conforme determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

Por isso, qualquer recesso precisa estar previamente previsto no planejamento escolar ou ser compensado ao longo do ano.

Outro ponto importante é que o destaque para alunos da pré-escola, ensino fundamental e ensino médio ocorre porque essas etapas seguem regras mais rígidas de frequência e carga horária. Dessa forma, todas as pausas precisam ser cuidadosamente organizadas.

Por que o “feriadão” acontece em algumas cidades

Em muitas regiões, como em municípios de Goiás, é comum que prefeituras adotem o ponto facultativo na segunda-feira para acompanhar o feriado de terça. Essa decisão facilita a organização administrativa e cria um período contínuo de descanso.

Consequentemente, estudantes e profissionais da educação acabam sendo diretamente beneficiados com esse intervalo ampliado. Ainda assim, tudo ocorre dentro das normas previstas para o calendário escolar.

Pausa planejada dentro das regras da educação

O fechamento das escolas em abril de 2026 acontece de forma pontual e planejada, impulsionado pelo feriado de Tiradentes e pela adoção de ponto facultativo em algumas regiões.

Portanto, mesmo com alguns dias sem aula, o calendário segue equilibrado e dentro das exigências legais, garantindo tanto o descanso dos alunos quanto a continuidade do ano letivo.

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