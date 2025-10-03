Sobe para três os casos suspeitos de intoxicação por metanol em Goiás; veja o que se sabe

Brasil já reportou mais de 110 casos, mas número continua aumentando a cada hora

Natália Sezil - 03 de outubro de 2025

Casos de intoxicação por metanol seguem crescendo. (Foto: Sandro Araújo/Agência Saúde DF)

Subiu para três o número de casos suspeitos de intoxicação por metanol em Goiás, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO). O primeiro caso foi comunicado pela pasta no início da tarde desta sexta-feira (03), poucas horas antes dos outros dois.

Rasível Santos, titular da SES-GO, detalhou que a primeira paciente tem 25 anos. Ela é de Itapaci, mas estava em uma cachoeira de Guarinos com o pai e o irmão quando consumiu bebidas alcoólicas.

Os dois não apresentaram sintomas, enquanto ela teve dificuldades respiratórias e perda de consciência. A jovem está intubada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu.

Ela precisa passar por hemodiálise e não responde bem às medicações feitas – como o bicarbonato de sódio, usado nesse tipo de quadro.

O segundo caso é de um jovem de 20 anos, que apresentou visão turva, náusea e vômito após beber vodka. Ele está internado desde esta quinta-feira (02) no Hospital Estadual de Formosa.

Já a terceira suspeita é de um homem de 47 anos. Morador de Padre Bernardo, ele está internado em estado grave no Hospital Santa Maria, no Distrito Federal (DF), desde a madrugada desta sexta-feira (03).

O paciente apresenta insuficiência respiratória, rebaixamento do nível de consciência e pneumonia, precisando ser intubado.

Vale ressaltar que o diagnóstico de intoxicação por metanol ainda não foi confirmado em nenhum dos três casos, como explicou Rasível. Exames ainda devem confirmar a suspeita, mas a hipótese se sobressai devido à epidemia registrada no Brasil.

Até às 16h desta sexta-feira, o Ministério da Saúde já investigava 113 casos de intoxicação por metanol após a ingestão de bebida alcoólica. O número ainda deve aumentar – pois não considerava, por exemplo, as suspeitas goianas. Foram registrados 12 óbitos, apenas um confirmado até então.

