Cerveja pode ficar contaminada por metanol? Professor da USP explica se há perigo

Especialista esclarece riscos em diferentes tipos de bebidas alcoólicas e alerta para sinais de intoxicação

Gabriel Yuri Souto - 02 de outubro de 2025

(Foto: Ilustração/Captura de Tela/YouTube)

O recente alerta sobre bebidas adulteradas levantou dúvidas entre consumidores: afinal, cerveja e vinho também podem conter metanol? Segundo o químico Thiago Correra, professor do Instituto de Química da Universidade de São Paulo (USP), o risco existe, mas é muito menor do que em destilados.

Em entrevista ao O Globo, o especialista explicou que o metanol pode aparecer de duas formas: naturalmente, durante a fermentação de frutas, ou por falhas no processo de destilação, quando a fração inicial — conhecida como “cabeça”, rica em metanol — não é descartada.

Para Thiago Correra, o maior perigo, no entanto, está na adulteração criminosa, quando a substância é adicionada deliberadamente para aumentar o teor alcoólico.

No caso dos destilados, como cachaça, aguardente e whisky, principalmente os produzidos de forma clandestina, o risco de contaminação é mais elevado.

Já nas bebidas fermentadas, como o vinho, o metanol pode surgir em pequenas quantidades devido à fermentação das cascas de frutas ricas em pectina, mas em níveis regulamentados.

A cerveja, por outro lado, praticamente não apresenta risco, já que seu processo de produção não gera metanol em quantidades relevantes.

“Além disso, não haveria ganho econômico em adulterar cerveja com metanol”, ressaltou Correra. O risco, porém, sempre existe se a substância for adicionada diretamente em um copo antes de ser servido.

A intoxicação por metanol pode causar sintomas como dor de cabeça, náusea, vômito, dor abdominal, confusão mental, visão turva e até cegueira.

Como evitar bebidas contaminadas

A Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe) orienta os consumidores a:

Verificar a vedação e contrarrótulo em português, com registro do Ministério da Agricultura;

Conferir se o volume do líquido segue o padrão da embalagem;

Desconfiar de preços muito baixos;

Comprar apenas em locais confiáveis.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo!