O que já se sabe sobre o primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol de Goiás

Samuel Leão - 03 de outubro de 2025

Rasível Santos, Secretário de Saúde de Goiás. (Foto: Divulgação)

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) detalhou o quadro clínico e as ações de contingência do primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol no estado. O Secretário Rasível Santos gravou um vídeo esclarecendo a situação, confirmando a internação da paciente em estado grave e reforçando o alerta à população contra o consumo de bebidas alcoólicas, especialmente destilados.

O caso, que ainda está sob investigação, envolve uma jovem de 25 anos, residente de Itapaci. De acordo com o Secretário, a paciente deu entrada no Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu, após apresentar uma rápida deterioração em seu estado de saúde.

Rasível confirmou que a paciente estava ingerindo bebida alcoólica em uma cachoeira em Guarinos, acompanhada do pai e do irmão. Apesar disso, explicou que ambos não apresentaram sintomas e estão bem.

Ele ainda informou que o quadro da jovem evoluiu rapidamente com dificuldade respiratória e redução do nível de consciência. A paciente foi entubada e segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do HCN.

Ela apresenta acidose metabólica grave e insuficiência renal aguda grave, necessitando de hemodiálise. A complicação mais preocupante, no entanto, é a chamada acidose metabólica refratária, pois, segundo o Secretário, “não está respondendo bem às medicações” como o bicarbonato de sódio, protocolo padrão para quadros do tipo.

A investigação epidemiológica também revelou que a paciente é obesa mórbida e tem histórico de etilismo crônico.

Além do consumo na cachoeira, há informações de que ela teria ingerido bebida alcoólica sozinha em casa — o tipo dessa bebida ainda é desconhecido e segue sob apuração.

Diante do cenário e dos casos de adulteração de bebidas que têm sido reportados em outros estados como São Paulo, Bahia e Pernambuco, Rasível Santos foi enfático ao alertar a população de Goiás.

“Melhor que a gente tem para fazer nesse momento é evitar o consumo de bebida alcoólica, principalmente destilados”, alertou.

Também foi emitida uma nota oficial acerca do caso, confira abaixo:

A Secretaria de Estado da Saúde informa que foi notificado no Ciatox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Goiás) o primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol, de uma mulher de 25 anos de Itapaci que consumiu álcool em uma cachoeira em Guarinos, e está internada no município de Uruaçu.

A paciente segue internada na UTI do Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), recebendo todos os cuidados da equipe multidisciplinar.

O caso segue classificado como “suspeito” e está em investigação, pois ainda estão sendo realizados exames para confirmar ou descartar a hipótese de contaminação por metanol.

