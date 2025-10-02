Rapper Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol

Artista deu entrada no Hospital DF Star e segue sendo acompanhado pelos médicos

Folhapress - 02 de outubro de 2025

Imagem mostra rapper Hungria (Foto: hungria_oficial/Instagram)

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O rapper Hungria está internado em Brasília (DF) após se sentir mal ao tomar bebidas alcoólicas supostamente adulteradas. A suspeita é que ele tenha ingerido metanol. Há uma investigação em andamento para essa confirmação.

De acordo com o mais recente boletim médico, o artista deu entrada no Hospital DF Star nesta quinta-feira (2) com o quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, visão turva e acidose metabólica.

Segundo sua equipe, ele está sendo acompanhado pelos médicos e já está fora de risco iminente.

Devido à hospitalização, o artista, que tem mais de 12 milhões de seguidores, precisou cancelar os próximos shows que faria até o próximo final de semana.

Com o crescente registro de casos de intoxicações por metanol, médicos estão recomendando que as pessoas evitem consumir bebidas alcoólicas neste momento.

O Ministério da Saúde afirmou nesta quarta-feira (1º) que foram notificados 43 casos de intoxicação por metanol que estão em investigação no país. Um óbito em São Paulo já foi confirmado e outros sete seguem em investigação cinco em São Paulo e dois em Pernambuco.