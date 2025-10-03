Nota 10 para o Governo de Goiás, pelas ações de prevenção à adulteração por metanol

Para evitar tragédias como as que estão ocorrendo em São Paulo, a gestão se antecipou, mobilizando diversas frentes como as Polícias Civil e Militar, Procon e Vigilância Sanitária

Danilo Boaventura Danilo Boaventura -
Nota 10 para o Governo de Goiás, pelas ações de prevenção à adulteração por metanol
Governador Ronaldo Caiado consolida melhor aprovação do país entre governadores. (Foto: Secom)

Nota 10

Para o Governo de Goiás, que agiu com agilidade e visão preventiva ao lançar uma força-tarefa contra a adulteração de bebidas com metanol.

Para evitar tragédias como as que estão ocorrendo em São Paulo, a gestão se antecipou, mobilizando diversas frentes como as Polícias Civil e Militar, Procon e Vigilância Sanitária para fiscalizar e evitar que o produto tóxico chegue aos consumidores.

Leia também

A iniciativa, que começa pela capital e se estenderá ao interior, merece aplausos.

Já leu todas as notas e reportagens da Rápidas hoje? Acesse a coluna do Portal 6.

Danilo Boaventura

Danilo Boaventura

Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, de Buenos Aires.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias