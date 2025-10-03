Nota 10 para o Governo de Goiás, pelas ações de prevenção à adulteração por metanol

Para evitar tragédias como as que estão ocorrendo em São Paulo, a gestão se antecipou, mobilizando diversas frentes como as Polícias Civil e Militar, Procon e Vigilância Sanitária

Danilo Boaventura - 03 de outubro de 2025

Governador Ronaldo Caiado consolida melhor aprovação do país entre governadores. (Foto: Secom)

Nota 10

Para o Governo de Goiás, que agiu com agilidade e visão preventiva ao lançar uma força-tarefa contra a adulteração de bebidas com metanol.

Para evitar tragédias como as que estão ocorrendo em São Paulo, a gestão se antecipou, mobilizando diversas frentes como as Polícias Civil e Militar, Procon e Vigilância Sanitária para fiscalizar e evitar que o produto tóxico chegue aos consumidores.

A iniciativa, que começa pela capital e se estenderá ao interior, merece aplausos.

