Primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol é registrado em Goiás

Vítima seria uma jovem, de 25 anos, natural de Itapaci

Gabriella Pinheiro - 03 de outubro de 2025

Imagem ilustrativa de bebida alcóolica. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) emitiu um comunicado informando que foi notificado o primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol no estado.

A situação foi reportada pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Goiás (Ciatox), que revelou que a vítima seria uma jovem de 25 anos, de Itapaci.

De acordo com a pasta, ela consumiu álcool em uma cachoeira em Guarinos e começou a passar mal. No momento, está internada na UTI do Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu.

A SES destaca que o caso ainda está classificado como suspeito e segue em investigação, uma vez que exames estão sendo realizados para confirmar ou descartar a hipótese de contaminação.

Leia a nota:

A Secretaria de Estado da Saúde informa que foi notificado no Ciatox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Goiás) o primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol, de uma mulher de 25 anos de Itapaci que consumiu álcool em uma cachoeira em Guarinos, e está internada no município de Uruaçu.

A paciente segue internada na UTI do Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), recebendo todos os cuidados da equipe multidisciplinar.

O caso segue classificado como “suspeito” e está em investigação, pois ainda estão sendo realizados exames para confirmar ou descartar a hipótese de contaminação por metanol.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!