Dia das Crianças em Anápolis terá festa especial com brinquedos, lanche e vários sorteios

Anúncio foi feito pelo prefeito Márcio Corrêa, primeira-dama Carla Corrêa e deputado Amilton Filho

Natália Sezil - 06 de outubro de 2025

Anápolis terá programação especial para o Dia das Crianças. (Foto: Prefeitura de Anápolis)

Anápolis contará com uma programação especial para o Dia das Crianças, comemorado no próximo domingo (12). Segundo anunciado pelo prefeito, Márcio Corrêa (PL), a celebração na cidade acontece um dia antes: no sábado (11).

A partir das 14h, moradores poderão encontrar no Kartódromo “uma grande festa”, nas palavras do gestor municipal.

Ao lado da primeira-dama, Carla Corrêa, e do deputado estadual Amilton Filho (MDB), Márcio garantiu que haverá brinquedos, distribuição de picolé, cachorro-quente, pipoca, algodão-doce e vários sorteios.

Ele adiantou que serão centenas de brindes, incluindo dezenas de bicicletas. Para os pais, mães e responsáveis, a programação inclui serviços da Prefeitura.

A carreta da saúde compõe a agenda. Segundo a primeira-dama, a ideia é oferecer atendimentos e regularização de documentos enquanto as crianças se divertem.

