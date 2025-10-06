Empresa é condenada pela Justiça a pagar indenização a funcionário após erro grave

Decisão da justiça serve de alerta para empresas sobre falhas que podem prejudicar trabalhadores diante da Receita Federal

Gabriel Yuri Souto - 06 de outubro de 2025

Imagem ilustrativa de martelo de juiz (Foto: Canva)

Erros internos são comuns em qualquer empresa, mas alguns deles podem custar caro, principalmente quando afetam diretamente a vida de um funcionário.

Foi o que aconteceu em um caso recente julgado pela Justiça do Trabalho, que terminou com uma condenação e um alerta importante para o setor corporativo.

Um trabalhador acabou caindo na malha fina da Receita Federal depois que o departamento fiscal da empresa enviou informações erradas sobre seus rendimentos.

O problema foi descoberto quando ele tentou fazer a declaração anual do Imposto de Renda e percebeu que havia valores muito acima do que realmente recebeu.

Sem entender o motivo, precisou comparecer à Receita, apresentar documentos e se justificar por um erro que não havia cometido. Além da dor de cabeça, houve retenção indevida de valores e atraso na restituição.

O caso chegou à Justiça, e o Tribunal Superior do Trabalho (TST) decidiu que o erro configurou dano moral, já que o funcionário teve de lidar com o constrangimento e resolver um problema gerado pela empresa.

Erro fiscal acabou custando caro

A empresa, identificada como Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), foi condenada a indenizar o trabalhador em R$ 5.500.

A decisão destacou que o erro não foi apenas um descuido, mas uma falta de cuidado grave com informações sensíveis que impactam diretamente a vida financeira do empregado.

Os ministros do TST afirmaram que o trabalhador teve de se defender de uma acusação que não cometeu, o que acabou gerando constrangimento, desgaste e violação dos seus direitos de personalidade.

Justiça reforça dever de atenção das empresas

O tribunal também ressaltou que as empresas têm o dever legal de prestar informações corretas à Receita Federal.

Quando essa obrigação é descumprida e causa prejuízo ao funcionário, a responsabilidade recai sobre o empregador, que deve reparar o dano.

A decisão tem efeito pedagógico e serve de alerta: falhas simples em relatórios fiscais podem gerar prejuízos sérios, tanto financeiros quanto à imagem da empresa.

Mais do que uma indenização, o caso mostra como pequenos descuidos administrativos podem virar grandes problemas jurídicos quando afetam diretamente a vida de quem está apenas tentando cumprir suas obrigações.

