Os signos que vão receber uma mensagem ou ligação que pode mudar tudo nos próximos dias

Talvez seja o universo mandando um sinal ou apenas o destino dando uma nova chance

Pedro Ribeiro - 06 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/Pexels/Andrea Piacquadio)

Os signos podem revelar muito sobre os momentos de sorte, oportunidades e até surpresas que estão por vir.

E, segundo a astrologia, os próximos dias prometem fortes emoções para alguns deles.

Uma mensagem inesperada, uma ligação aguardada ou até um contato vindo do passado podem mudar completamente o rumo da vida de certas pessoas.

Talvez seja o universo mandando um sinal ou apenas o destino dando uma nova chance — o fato é que alguns signos estarão especialmente abertos a receber notícias transformadoras.

E se você acredita em energia e sincronicidade, prepare-se: o que vem por aí pode ser o início de uma nova fase.

1. Escorpião

Os escorpianos estão prestes a viver dias intensos — como de costume.

O signo, conhecido por sua profundidade emocional e por sempre desconfiar do óbvio, pode ser pego de surpresa por uma mensagem vinda de alguém importante do passado.

Seja um amor que ficou mal resolvido ou uma oportunidade profissional que parecia perdida, algo voltará à tona pedindo uma nova decisão.

O conselho para Escorpião é simples: não ignore o que sentir. O universo está abrindo uma porta, e cabe a você decidir se quer atravessá-la.

2. Gêmeos

O signo mais comunicativo do zodíaco vai estar no centro das atenções.

Gêmeos deve receber uma ligação inesperada que pode abrir caminhos em várias áreas da vida — especialmente na carreira.

Um convite, uma proposta ou até um simples bate-papo podem se transformar em uma grande oportunidade.

Os geminianos precisam apenas controlar a ansiedade e ouvir com atenção antes de responder.

A energia dos próximos dias favorece a clareza nas palavras e o poder de decisão.

3. Sagitário

A sorte, marca registrada desse signo, está prestes a se manifestar de forma surpreendente.

Sagitário pode receber uma mensagem que mude seus planos — talvez um convite para uma viagem, um projeto novo ou até uma reconciliação.

Esse é um período de expansão, e o universo está empurrando o sagitariano para fora da zona de conforto.

