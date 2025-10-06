Mabel defende que chamar GCM de Polícia de Goiânia é constitucional
Tema já foi analisado pelo STF, que em casos como o de São Paulo entendeu que guardas municipais não podem ser equiparadas às polícias
A decisão de adotar o nome Polícia de Goiânia para a Guarda Civil Metropolitana (GCM) levantou questionamentos sobre possível inconstitucionalidade.
O tema já foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que em casos como o de São Paulo entendeu que guardas municipais não podem ser equiparadas às polícias, por exercerem funções distintas.
Apesar disso, o prefeito Sandro Mabel (UB) afirma que a medida é constitucional e não muda a natureza da corporação, apenas reconhece o trabalho de policiamento preventivo e comunitário que já é realizado pela GCM.
“A GCM já faz policiamento, já atua lado a lado com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. A mudança é apenas de nome, para que todos reconheçam o trabalho que ela já realiza nas ruas”, declarou o prefeito.
