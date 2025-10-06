Viaturas da GCM começam a ser adesivadas com o nome Polícia de Goiânia

Mudança visual foi determinada pelo prefeito Sandro Mabel e marca o início da nova identidade da corporação

Danilo Boaventura - 06 de outubro de 2025

GCM de Goiânia ganhará novas viaturas. (Foto: Divulgação)

As viaturas da Guarda Civil Metropolitana (GCM) já começaram a receber adesivos com a nova denominação Polícia de Goiânia.

A mudança dá início à implementação da nomenclatura anunciada pelo prefeito Sandro Mabel (UB) durante a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2025, na Câmara Municipal.

Segundo Mabel, a iniciativa busca alinhar a comunicação da corporação ao papel de policiamento administrativo e preventivo já desempenhado pelas guardas municipais, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no contexto do Sistema Único de Segurança Pública (Susp).

“Continua sendo GCM, mas será conhecida por todos a partir de agora como Polícia de Goiânia. Ficou bonito o carro novo, vocês vão ver”, destacou o prefeito.

Além das viaturas atuais, a corporação deve estrear em breve novos veículos dos modelos Corolla e Yaris, doados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A entrega oficial está prevista para dezembro, durante o lançamento da Operação Natal Seguro.

Mabel defende que chamar GCM de Polícia de Goiânia é constitucional

A decisão de adotar o nome Polícia de Goiânia para a Guarda Civil Metropolitana (GCM) levantou questionamentos sobre possível inconstitucionalidade.

O tema já foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que em casos como o de São Paulo entendeu que guardas municipais não podem ser equiparadas às polícias, por exercerem funções distintas.

Apesar disso, o prefeito Sandro Mabel (UB) afirma que a medida é constitucional e não muda a natureza da corporação, apenas reconhece o trabalho de policiamento preventivo e comunitário que já é realizado pela GCM.

“A GCM já faz policiamento, já atua lado a lado com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. A mudança é apenas de nome, para que todos reconheçam o trabalho que ela já realiza nas ruas”, declarou o prefeito.

Concurso público para policial legislativo da Alego deve bater recorde de inscritos

O novo concurso público da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), oferece 101 vagas, sendo 40 para policial legislativo — o cargo mais procurado.

Em 2018, o primeiro edital para a função registrou 24.754 inscritos, e a expectativa é que o número seja ainda maior desta vez. O cargo exige nível médio completo e tem salário inicial de R$ 7.067,54, para jornada de 06h diárias.

Entre as atribuições estão a segurança interna da Casa, o controle de acesso, o apoio a Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) e outras atividades de polícia administrativa dentro da Casa de Leis.

Além de multa, vereador propõe que quem for pego usando drogas em Anápolis também seja proibido de participar de concurso público

O vereador Policial Federal Suender (PL) apresentou um projeto de lei que prevê multas de até R$ 1 mil para quem for flagrado usando drogas em ruas, praças ou outros espaços públicos de Anápolis.

Além da penalidade financeira, o texto estabelece que o infrator ficará proibido de participar de concursos públicos municipais, ser nomeado em cargo comissionado, receber benefícios sociais e firmar contratos com a prefeitura.

Pessoas em situação de rua não serão multadas, mas poderão ser encaminhadas para programas de assistência e tratamento contra dependência química.

A proposta ainda aguarda encaminhamento para tramitar nas comissões da Câmara Municipal, onde será avaliada e discutida pelos vereadores antes de seguir para votação em Plenário.

Caiado tem portas abertas de outros dois partidos para disputar Presidência da República

Os partidos Solidariedade e Podemos sinalizaram a intenção de ter o governador Ronaldo Caiado como candidato à Presidência da República em 2026, caso o União Brasil — atualmente federado com o Progressistas e marcado por forte fragmentação interna — não o apresente como candidato.

Com aprovação próxima de 90% em seu segundo mandato à frente de Goiás, Caiado já afirmou que a atual fase de sua carreira política não exclui uma disputa pelo Planalto.

Será a segunda vez que o governador concorre à Presidência. A primeira foi em 1989, eleição vencida por Fernando Collor de Mello (à época no PRN, hoje sem partido).

Prefeitura de Pirenópolis adia o Piri Rock Festival

A Prefeitura de Pirenópolis adiou o Piri Rock Festival, que integraria a programação do aniversário da cidade.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Seduc), o evento será realizado em novembro, com data a ser divulgada.

O adiamento, segundo comunicado da Pirenópolis, busca melhorar a estrutura e a organização para o público e os artistas.

Nota 10

Para a Corrida Carol Run, que homenageou a nutricionista Carolina Lemes, falecida em junho durante o Circuito Junino.

Realizado neste fim de semana, o evento reuniu cerca de mil pessoas e emocionou familiares, amigos e a comunidade de Abadiânia ao celebrar a vida e a paixão dela pelo esporte.

O prefeito Dr. Itamar (PP) e o deputado Amilton Filho (MDB) marcaram presença.

Nota Zero

Para a atuação da Quebec Ambiental, que segue realizando um serviço vergonhoso em Anápolis.

Da Jaiara ao Industrial Munir Calixto, há reclamações constantes — desde a falta de regularidade na coleta até casos em que o caminhão passa e deixa o lixo nas calçadas.