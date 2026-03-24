Com mais de 100 vagas e salários chegando a R$ 5 mil, novo concurso público é aberto em Goiás

Seleção contempla diferentes níveis de escolaridade e oferece oportunidades com contratação temporária

Pedro Ribeiro - 24 de março de 2026

(Foto: Divulgação)

Um novo processo seletivo simplificado foi aberto em Goiás oferecendo mais de 100 oportunidades, entre vagas imediatas e cadastro reserva, com salários que podem chegar a R$ 5 mil.

A seleção é realizada pela Prefeitura de Mambaí e contempla cargos de níveis fundamental, médio e superior, incluindo funções como gari, condutor de veículos, operador de máquinas e professor.

De acordo com o edital, os salários variam entre R$ 1.621,00 e R$ 5.000,00, com jornadas de trabalho que vão de 30 a 40 horas semanais.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, entre os dias 30 de março e 1º de abril, sem cobrança de taxa.

O processo seletivo será realizado por meio de análise de títulos, cursos e experiência profissional, e não terá aplicação de prova objetiva.

Os contratos terão duração de até 12 meses, podendo ser prorrogados pelo mesmo período, conforme a necessidade da administração municipal.

A classificação dos candidatos será feita com base na pontuação obtida pela experiência profissional e qualificação apresentada no momento da inscrição.

O resultado preliminar está previsto para o dia 6 de abril, enquanto o resultado final deve ser divulgado no dia 10 do mesmo mês.

Para mais informações acesse o site oficial do concurso clicando aqui.