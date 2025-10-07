Não é a geladeira, nem a máquina de lavar roupa: o aparelho que mais faz a conta de energia subir

Com atenção e pequenas mudanças no dia a dia, é possível reduzir significativamente o valor para não ter surpresas no final do mês

Pedro Ribeiro - 07 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

A conta de energia é um dos assuntos que mais preocupam os brasileiros, especialmente quando chega o fim do mês e o valor está acima do esperado.

Muita gente acredita que a culpa está na geladeira, na máquina de lavar ou até no ar-condicionado, mas a verdade pode surpreender.

Entretanto, existe um eletrodoméstico, usado quase todos os dias, que consome muito mais do que parece e pode ser o verdadeiro vilão da sua conta de energia.

Se você sente que o valor está sempre alto, mesmo tentando economizar, é hora de entender de onde vem esse gasto extra. E a resposta pode estar bem aí na sua cozinha.

O grande responsável por fazer a conta de energia disparar é o forno elétrico.

Apesar de parecer inofensivo e até econômico por ser usado apenas em momentos específicos, esse aparelho exige uma quantidade enorme de energia para atingir e manter altas temperaturas.

Para se ter uma ideia, um forno elétrico comum pode consumir entre 1.500 e 2.500 watts por hora de uso — o equivalente a deixar vários outros aparelhos ligados ao mesmo tempo.

Quanto maior o tempo de preparo e a potência escolhida, maior será o impacto no consumo total da casa.

Além disso, muitos modelos mais antigos não têm sistema de isolamento térmico eficiente, o que faz o forno trabalhar ainda mais para manter o calor interno.

O resultado é uma conta de energia que cresce sem que o usuário perceba o real motivo.

Como reduzir o consumo do forno elétrico

Se abrir mão do forno não é uma opção, existem formas simples de economizar energia sem comprometer o uso.

A primeira delas é evitar pré-aquecer o aparelho por longos períodos. Em muitas receitas, isso nem é necessário.

Outra dica importante é evitar abrir a porta do forno durante o preparo.

Cada vez que isso acontece, há perda de até 20% do calor interno, e o equipamento precisa compensar essa diferença consumindo mais energia.

Manter o forno sempre limpo também ajuda.

A sujeira acumulada nas resistências faz o aparelho demorar mais para atingir a temperatura ideal, aumentando o tempo de funcionamento e o gasto elétrico.

Outros aparelhos que consomem bastante

Embora o forno elétrico lidere a lista, há outros equipamentos que merecem atenção.

O chuveiro elétrico, por exemplo, também é um dos maiores consumidores de energia nas residências brasileiras, especialmente no inverno.

O ferro de passar roupa e o micro-ondas vêm logo atrás, dependendo da frequência de uso.

Por isso, entender como cada aparelho impacta a conta de energia é fundamental para adotar hábitos mais conscientes e evitar surpresas desagradáveis no fim do mês.

Pequenas mudanças, grande diferença

Controlar o consumo não precisa ser difícil.

Desligar equipamentos da tomada quando não estão em uso, preferir horários fora do pico e investir em aparelhos com selo Procel de eficiência energética são atitudes que fazem toda a diferença.

Com atenção e pequenas mudanças no dia a dia, é possível reduzir significativamente o valor da conta de energia — e ainda contribuir para um uso mais sustentável dos recursos.

