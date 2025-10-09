Exposição do Memorial do Cerrado chega à Câmara de Anápolis

Ideia serve para conscientizar servidores e visitantes sobre a importância da preservação do bioma goiano

Danilo Boaventura Danilo Boaventura -
Lobo-guará é uma das espécies expostas no museu itinerante. (Foto: Reprodução)

A Câmara Municipal de Anápolis se transformou em um espaço de aprendizado ambiental ao receber a exposição itinerante do Memorial do Cerrado.

A iniciativa, que faz parte do projeto “Cerrado sobre Rodas”, levou animais taxidermizados, como tamanduás e onças, além de frutos e sementes nativas, aos corredores do Legislativo.

Além de deixar bonitos os chochos corredores da Câmara, a ideia serve para conscientizar servidores e visitantes uma aula prática sobre a importância da preservação do bioma goiano.

Danilo Boaventura

Danilo Boaventura

Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, de Buenos Aires.

