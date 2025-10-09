Nota 10 para a presidente da Câmara de Anápolis, Andreia Rezende (Avante)

Iniciativa "Memorial do Legislativo" busca resgatar história política da cidade por meio de fotos, documentos e artigos

Danilo Boaventura - 09 de outubro de 2025

Andreia Rezende, presidente da Câmara Municipal de Anápolis. (Foto: Divulgação)

Nota 10

Para a presidente da Câmara de Anápolis, Andreia Rezende (Avante), pela excelente iniciativa de lançar um chamamento público para a criação do “Memorial do Legislativo”. O projeto busca resgatar a história política da cidade por meio de fotos, documentos e artigos, envolvendo diretamente a sociedade na preservação de sua própria memória. Uma ação fundamental que valoriza o passado para construir um futuro mais consciente.

