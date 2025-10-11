Significado do nome da filha do fundador da Apple chama atenção

Uma escolha que une tecnologia, tradição e o mais antigo dos significados

Magno Oliver - 11 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube /Canal Barking Mad Media)

Steve Jobs foi conhecido por sua genialidade, perfeccionismo e pela forma como unia simplicidade e profundidade em tudo o que fazia, dos produtos da Apple aos valores pessoais.

Essa busca por significado também parece ter influenciado suas escolhas familiares, inclusive o nome de sua filha mais nova, Eve Jobs, mesmo nome da figura bíblica ligada ao episódio do fruto proibido.

A ligação simbólica chamou atenção principalmente por conta do icônico logo da Apple, representado por uma maçã mordida.

O nome Eve (ou Eva, em português) tem origem hebraica e significa “a que dá vida” ou “a mãe de todos os viventes”. Na tradição bíblica, Eva foi a primeira mulher criada, símbolo do início da humanidade. É um nome que remete à criação, à origem e ao poder feminino de gerar e renovar.

Curiosamente, essa escolha ecoa a filosofia de Jobs: a de criar algo novo a partir do essencial. Assim como Eva representa o início da vida, Steve Jobs foi um dos responsáveis por um novo início na era tecnológica, transformando a forma como o mundo se conecta e se comunica.

O nome Eve reflete tanto simplicidade quanto profundidade, características marcantes da estética e da visão de Jobs.

Hoje, Eve Jobs segue seus próprios caminhos: é modelo, empresária e figura de destaque no mundo da moda. Sua presença discreta e elegante contrasta com o peso simbólico do nome que carrega.

No fim, há uma ironia poética nessa escolha: o homem que revolucionou a tecnologia moderna deu à filha um nome que simboliza o princípio da vida. Entre o digital e o divino, Eve é um lembrete de que até os maiores visionários buscam, no fundo, um retorno às origens.

