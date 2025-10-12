Família vai parar no hospital após descobrir que “couve” plantada em casa era venenosa

Vítimas refogaram as folhas da planta e, logo após a refeição, apresentaram sintomas graves de intoxicação

Gabriel Yuri Souto - 12 de outubro de 2025

(Imagem: Ilustração)

Quatro pessoas foram hospitalizadas em estado grave na zona rural de Patrocínio (MG) depois de consumirem, por engano, uma planta venenosa acreditando se tratar de couve.

O episódio aconteceu na última quarta-feira (08) e vem ganhando repercussão.

Segundo a RecordTV, o vegetal preparado pela família pertencia à espécie Nicotiana glauca, popularmente chamada de charuteira ou tabaco-arbóreo, e não é próprio para o consumo humano.

As vítimas refogaram as folhas da planta e, logo após a refeição, apresentaram sintomas graves de intoxicação — uma delas chegou a sofrer uma parada cardiorrespiratória.

O que é a “couve falsa” e por que ela é perigosa

Apesar da semelhança superficial com a couve tradicional, a Nicotiana glauca pertence à família das solanáceas, a mesma da batata e do tomate — mas também do tabaco comum (Nicotiana tabacum), usado na fabricação de cigarros.

A planta contém substâncias altamente tóxicas, como a anabasina, que provoca efeitos semelhantes à nicotina e pode causar falência respiratória e parada cardíaca.

A ingestão acidental exige atendimento médico imediato. O tratamento precisa ser feito em ambiente hospitalar, pois o quadro pode evoluir rapidamente para risco de morte.

Como evitar intoxicações por plantas

A chamada “couve falsa” pode enganar quem cultiva hortas domésticas ou recolhe folhas da natureza, já que a diferença visual nem sempre é evidente.

Por isso, é fundamental nunca consumir plantas desconhecidas sem ter certeza da identificação.

Além de alimentos, o cuidado deve se estender ao preparo de chás e remédios caseiros, pois muitas espécies contêm compostos tóxicos capazes de causar reações graves em pouco tempo.

Quem apresentar sintomas após ingerir uma planta deve acionar o socorro imediatamente e levar uma amostra do vegetal para facilitar o diagnóstico.

Lembre-se: nem tudo que é natural é seguro — e a prudência pode salvar vidas.