Família vai parar no hospital após descobrir que “couve” plantada em casa era venenosa
Vítimas refogaram as folhas da planta e, logo após a refeição, apresentaram sintomas graves de intoxicação
Quatro pessoas foram hospitalizadas em estado grave na zona rural de Patrocínio (MG) depois de consumirem, por engano, uma planta venenosa acreditando se tratar de couve.
O episódio aconteceu na última quarta-feira (08) e vem ganhando repercussão.
Segundo a RecordTV, o vegetal preparado pela família pertencia à espécie Nicotiana glauca, popularmente chamada de charuteira ou tabaco-arbóreo, e não é próprio para o consumo humano.
As vítimas refogaram as folhas da planta e, logo após a refeição, apresentaram sintomas graves de intoxicação — uma delas chegou a sofrer uma parada cardiorrespiratória.
O que é a “couve falsa” e por que ela é perigosa
Apesar da semelhança superficial com a couve tradicional, a Nicotiana glauca pertence à família das solanáceas, a mesma da batata e do tomate — mas também do tabaco comum (Nicotiana tabacum), usado na fabricação de cigarros.
A planta contém substâncias altamente tóxicas, como a anabasina, que provoca efeitos semelhantes à nicotina e pode causar falência respiratória e parada cardíaca.
A ingestão acidental exige atendimento médico imediato. O tratamento precisa ser feito em ambiente hospitalar, pois o quadro pode evoluir rapidamente para risco de morte.
Como evitar intoxicações por plantas
A chamada “couve falsa” pode enganar quem cultiva hortas domésticas ou recolhe folhas da natureza, já que a diferença visual nem sempre é evidente.
Por isso, é fundamental nunca consumir plantas desconhecidas sem ter certeza da identificação.
Além de alimentos, o cuidado deve se estender ao preparo de chás e remédios caseiros, pois muitas espécies contêm compostos tóxicos capazes de causar reações graves em pouco tempo.
Quem apresentar sintomas após ingerir uma planta deve acionar o socorro imediatamente e levar uma amostra do vegetal para facilitar o diagnóstico.
Lembre-se: nem tudo que é natural é seguro — e a prudência pode salvar vidas.