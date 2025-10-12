O homem mais velho do mundo é brasileiro e fez aniversário neste mês

Num outubro especial, um brasileiro celebra data de representar um símbolo vivo de longevidade e memória

Magno Oliver - 12 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela / Reprodução / Instagram / Metropoles)

Neste mês de outubro, o Brasil celebra um de seus filhos mais longivos já registrados que reafirma que o tempo não conhece fronteiras. O homem mais velho do mundo é João Marinho Neto, brasileiro nascido em 5 de outubro de 1912, em Maranguape, Ceará.

Em 28 de novembro de 2024, o Gerontology Research Group (GRG) e o Guinness World Records reconheceram oficialmente o senhor Neto como o homem vivo mais velho do mundo, após o falecimento do britânico John Tinniswood. Na data de reconhecimento, ele tinha 112 anos e 52 dias. Além disso, ele já era, até então, o homem mais velho verificado do Brasil.

Em 05 de outubro de 2025, João Neto celebrou 113 anos de vida, um marco que reafirma seu status de recordista vivo. Antes do reconhecimento pelo Livro dos Recordes, a LongeviQuest, autoridade global em longevidade humana máxima, apontou João Marinho Neto como o último homem nascido em 1912 ainda vivo. O homem nasceu em Maranguape, Ceará, no dia 5 de outubro, em uma família de fazendeiros.

Segundo os registros públicos do brasileiro, Neto trabalhou como agricultor, viveu no interior do Ceará e construiu sua história junto à terra e à família ao longo de décadas. Ele teve sete filhos, muitos netos, bisnetos e até tataranetos, uma árvore genealógica que se estende por gerações.

João já ajudava seu pai na lavoura desdos quatro anos de idade. Eles cuidavam do gado, colhiam frutas de árvores de juazeiro e chegaram a criar um gancho improvisado com os galhos para proteger os frutos.

João se casou com Josefa Albano dos Santos (1920–1994), com quem teve quatro filhos: Antônio, José, Fátima e Vanda (falecida). Sua esposa herdou uma propriedade na Fazenda Massapê, onde João cultivava milho e feijão. Ele também criava gado, cabras, porcos e galinhas. Após a morte da primeira esposa, João teve mais três filhos, Vinícius, Jarbas e Conceição, com Antonia Rodrigues Moura.

No Brasil, também recentemente faleceu uma freira brasileira apontada como a pessoa viva mais velha: Inah Canabarro Lucas, que chegou a 116 anos e foi reconhecida como a mulher mais velha vivente até seu falecimento em abril de 2025.

