UniEVANGÉLICA está com inscrições abertas para o Vestibular Geral 2026/1

Processo seletivo é destinado ao ingresso no primeiro semestre de 2026, e contempla vagas em cursos de graduação ofertados nos campi de Anápolis, Ceres, Jaraguá, Rubiataba e Senador Canedo

Gabriella Licia - 13 de outubro de 2025

UniEVANGÉLICA. (Foto: Divulgação)

A Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA), uma das instituições de ensino superior mais tradicionais e reconhecidas do Centro-Oeste, abriu oficialmente as inscrições para o Vestibular Geral 2026. O processo seletivo é destinado ao ingresso no primeiro semestre letivo de 2026, e contempla vagas em cursos de graduação ofertados nos campi de Anápolis, Ceres, Jaraguá, Rubiataba e Senador Canedo.

As inscrições podem ser feitas até o dia 26 de novembro para pagamento via boleto bancário, e até 27 de novembro para quem optar pelo pagamento com cartão de crédito. Todo o processo deve ser realizado exclusivamente pelo site clicando aqui. [https://vest.unievangelica.edu.br/geral]

A prova será aplicada no dia 30 de novembro (domingo), composta por uma redação em Língua Portuguesa e uma prova de conhecimentos gerais com 20 questões objetivas, seguindo as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ensino Médio. A divulgação dos locais de prova ocorrerá no dia 29 de novembro, e o resultado final será publicado em 8 de dezembro. As matrículas para os aprovados serão realizadas entre os dias 9 e 12 de dezembro.

O edital assegura atendimento especializado para candidatos com deficiência ou necessidades específicas, mediante solicitação até o dia 19 de novembro.

Infraestrutura e corpo docente de referência

Com quase de 80 anos de história, a UniEVANGÉLICA se consolidou como uma das universidades mais qualificadas do país, reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) com nota máxima no recredenciamento institucional. A instituição figura entre os maiores destaques nacionais nos indicadores de qualidade do ensino superior, como o Conceito Preliminar de Curso (CPC), que comprova o alto nível de seus cursos, professores e estrutura acadêmica.

A universidade oferece uma infraestrutura moderna e completa, com laboratórios de última geração, clínicas-escola, biblioteca ampla e atualizada, além de ambientes tecnológicos e espaços de convivência que estimulam a pesquisa, a prática e o aprendizado colaborativo.

Outro diferencial da UniEVANGÉLICA é seu corpo docente altamente qualificado, formado majoritariamente por mestres e doutores, que unem sólida experiência acadêmica e profissional. Essa combinação garante uma formação de excelência, conectada às demandas do mercado e aos desafios de uma sociedade em constante transformação.

Campi e Cursos

O Vestibular Geral 2026 oferece vagas em dezenas de cursos de bacharelado e tecnologia distribuídos pelos campi da instituição, como:

Campus Anápolis: Administração, Agronomia, Arquitetura e urbanismo, Ciências contábeis, Comunicação social: publicidade e propaganda, Design gráfico, Direito, Educação física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de software, Engenharia elétrica, Engenharia mecânica, Estética e cosmética, Farmácia, Fisioterapia, Gastronomia, Inteligência artificial, Medicina veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Relações Internacionais.

Campus Ceres: Direito, Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia, Biomedicina e Farmácia.

Campus Jaraguá: Direito.

Campus Rubiataba: Direito e Administração.

Campus Senador Canedo: Direito.

Período de inscrições:

3 de outubro a 26 de novembro (boleto)

3 de outubro a 27 de novembro (cartão de crédito)

Data da prova: 30 de novembro (domingo)

Locais de prova: Campi de Anápolis, Ceres, Jaraguá, Rubiataba e Senador Canedo

Taxa de inscrição: R$ 50,00

Resultado: 8 de dezembro

Matrículas: 9 a 12 de dezembro de 2025

Mais informações e o edital completo estão disponíveis clicando aqui. [https://vest.unievangelica.edu.br/geral]