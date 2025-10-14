Equatorial explica o que causou o apagão durante a madrugada

Restabelecimento ocorreu de forma gradual e foi concluído 57 minutos após o início da interrupção

Davi Galvão - 14 de outubro de 2025

Quase 50 municípios ficaram sem energia. (Foto: Equatorial)

Na madrugada desta terça-feira (14), uma falha no Sistema Interligado Nacional provocou a interrupção do fornecimento de energia em 49 municípios goianos.

De acordo com a Equatorial Goiás, a medida foi determinada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) para evitar um colapso na rede. Aproximadamente 529 mil unidades consumidoras foram atingidas.

O problema teve início com um incêndio em um reator da Subestação de Bateias, no Paraná, que levou ao desligamento de toda a estrutura de 500 kV e interrompeu a conexão entre duas regiões do país.

Segundo o ONS, a ocorrência resultou na perda de cerca de 10 mil MW de carga em todo o sistema.

A Equatorial explicou que, às 00h31, entrou em ação o Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC), seguindo protocolos de segurança nacionais.

“A medida foi necessária para preservar a estabilidade do sistema elétrico diante de uma variação de frequência na rede nacional”, informou em nota.

O restabelecimento ocorreu de forma gradual e foi concluído 57 minutos após o início da interrupção. Outros estados também registraram apagões decorrentes do mesmo evento.

Os municípios afetados no estado foram: Alvorada do Norte, Amorinópolis, Aragarças, Arenópolis, Aruanã, Baliza, Bom Jardim, Brazabrante, Britânia, Caiapônia, Campo Limpo, Caturaí, Damolândia, Diorama, Doverlândia, Fazenda Canadá, Fazenda Nova, Inhumas, Iporá, Israelândia, Itabera, Itapirapuã, Itauçu, Ivolândia, Jaraguá, Jaranápolis, Jaupaci, Jesúpolis, Jurumirim, Jussara, Luziânia, Mambai, Matrinchã, Maurilândia, Moiporá, Montes Claros, Nerópolis, Nova Veneza, Novo Brasil, Ouro Verde, Petrolina, Piranhas, Santa Fé, Santa Helena, Santa Rosa, Santo Antônio de Goiás, São Francisco e Usina Mambaí.