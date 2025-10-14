Equatorial explica o que causou o apagão durante a madrugada
Restabelecimento ocorreu de forma gradual e foi concluído 57 minutos após o início da interrupção
Na madrugada desta terça-feira (14), uma falha no Sistema Interligado Nacional provocou a interrupção do fornecimento de energia em 49 municípios goianos.
De acordo com a Equatorial Goiás, a medida foi determinada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) para evitar um colapso na rede. Aproximadamente 529 mil unidades consumidoras foram atingidas.
O problema teve início com um incêndio em um reator da Subestação de Bateias, no Paraná, que levou ao desligamento de toda a estrutura de 500 kV e interrompeu a conexão entre duas regiões do país.
Segundo o ONS, a ocorrência resultou na perda de cerca de 10 mil MW de carga em todo o sistema.
A Equatorial explicou que, às 00h31, entrou em ação o Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC), seguindo protocolos de segurança nacionais.
“A medida foi necessária para preservar a estabilidade do sistema elétrico diante de uma variação de frequência na rede nacional”, informou em nota.
O restabelecimento ocorreu de forma gradual e foi concluído 57 minutos após o início da interrupção. Outros estados também registraram apagões decorrentes do mesmo evento.
Os municípios afetados no estado foram: Alvorada do Norte, Amorinópolis, Aragarças, Arenópolis, Aruanã, Baliza, Bom Jardim, Brazabrante, Britânia, Caiapônia, Campo Limpo, Caturaí, Damolândia, Diorama, Doverlândia, Fazenda Canadá, Fazenda Nova, Inhumas, Iporá, Israelândia, Itabera, Itapirapuã, Itauçu, Ivolândia, Jaraguá, Jaranápolis, Jaupaci, Jesúpolis, Jurumirim, Jussara, Luziânia, Mambai, Matrinchã, Maurilândia, Moiporá, Montes Claros, Nerópolis, Nova Veneza, Novo Brasil, Ouro Verde, Petrolina, Piranhas, Santa Fé, Santa Helena, Santa Rosa, Santo Antônio de Goiás, São Francisco e Usina Mambaí.
Confira a nota da Equatorial na íntegra:
Na madrugada de hoje, 14/10, às 00h31, Goiás e outros estados brasileiros registraram a atuação do ERAC – Esquema Regional de Alivio de Carga, o que causou a interrupção temporária e automática no fornecimento de energia, seguindo os protocolos de segurança determinados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).
Por determinação da ONS, a medida foi necessária para preservar a estabilidade do sistema elétrico diante de uma variação de frequência na rede nacional.
Como resultado, houve o desligamento temporário de 49 municípios em Goiás, afetando aproximadamente 529.498 unidades consumidoras.
Seguimos monitorando o sistema em tempo real e em contato com o ONS que está analisando as causas.
Confira a nota do ONS na íntegra:
O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) confirma que nesta terça-feira, 14 de outubro, às 0h32, houve uma ocorrência no Sistema Interligado Nacional (SIN) que provocou a interrupção de cerca de 10.000 MW de carga, afetando os quatro subsistemas: Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte.
A ocorrência teve início com um incêndio em um reator na Subestação de Bateias, no Paraná, desligando toda a subestação de 500 kV e ocasionando a abertura da interligação entre as duas regiões. No momento, a região Sul exportava cerca de 5.000 MW para o Sudeste/Centro-Oeste.
Na região Sul houve perda de aproximadamente 1.600 MW de carga. Nas demais regiões, houve atuação do ERAC- Esquema Regional de Alívio de Carga. No Nordeste a interrupção foi da ordem de 1.900 MW, no Norte, de 1.600 MW e no Sudeste, de 4.800 MW.
Assim que identificou a situação, o ONS iniciou ação conjunta com os agentes para restabelecer a energia nas regiões. O retorno dos equipamentos e a recomposição das cargas se deu de maneira segura, logo nos primeiros minutos, sendo que em até 1h30min todas as cargas das Regiões Norte, Nordeste, Sudeste/Centro – Oeste foram restabelecidas. As cargas da Região Sul foram recompostas totalmente por volta de 2h30min após a ocorrência.
Uma reunião com os principais agentes envolvidos na ocorrência está programada para ser realizada ainda hoje. O ONS deverá realizar ainda uma reunião preliminar de Análise da Perturbação para início de elaboração do Relatório de Análise da Perturbação – RAP até sexta-feira, 17/10.
