Mega-Sena: apostadores de Goiás montam estratégia para ganhar R$ 115 milhões
Grupo de 100 pessoas investiu alto em jogo de 20 números para aumentar chances no sorteio
Um grupo de 100 apostadores de Goiás decidiu investir pesado para tentar faturar os R$ 115 milhões acumulados da Mega-Sena.
A estratégia foi registrada em Itumbiara, região Sul do estado, onde os participantes realizaram uma aposta de 20 números no valor de R$ 232 mil.
O bolão foi organizado pelo sargento Glaciel Andrade, conhecido por liderar outras apostas de grande porte em sorteios anteriores da loteria federal.
- Paciente denuncia que foi assediado por funcionário do Ânima enquanto estava anestesiado; profissional nega
- Ministério da Saúde inaugura Centro de Radioterapia e reforça atendimento oncológico em Anápolis
- “Come, sua gorda”: professora revela humilhações praticadas por diretor de colégio em Goiânia que foi condenado
A modalidade escolhida pelos participantes é a mais ampla permitida pela Caixa Econômica Federal e aumenta significativamente as chances de acerto em comparação à aposta simples.
Enquanto uma aposta convencional possui probabilidade de 1 em mais de 50 milhões, o jogo de 20 números reduz essa margem para cerca de 1 em 1.292.
Segundo o organizador, esse tipo de estratégia costuma ser reservado apenas para concursos especiais, como a Mega da Virada, mas o alto valor acumulado motivou o grupo a repetir a fórmula.
Glaciel ficou conhecido após organizar um bolão de R$ 13 milhões para a Mega da Virada de 2025.
Na ocasião, o grupo faturou cerca de R$ 1,1 milhão com milhares de quadras e dezenas de quinas registradas no concurso.
O sorteio da Mega-Sena está marcado para esta terça-feira (28).
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!