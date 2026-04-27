Mega-Sena: apostadores de Goiás montam estratégia para ganhar R$ 115 milhões

Grupo de 100 pessoas investiu alto em jogo de 20 números para aumentar chances no sorteio

Pedro Pedro Ribeiro -
Mega-Sena: apostares de Goiás montam estratégia para ganhar R$ 115 milhões
(Foto: Reprodução/@sgtglacielandrade)

Um grupo de 100 apostadores de Goiás decidiu investir pesado para tentar faturar os R$ 115 milhões acumulados da Mega-Sena.

A estratégia foi registrada em Itumbiara, região Sul do estado, onde os participantes realizaram uma aposta de 20 números no valor de R$ 232 mil.

O bolão foi organizado pelo sargento Glaciel Andrade, conhecido por liderar outras apostas de grande porte em sorteios anteriores da loteria federal.

Leia também

A modalidade escolhida pelos participantes é a mais ampla permitida pela Caixa Econômica Federal e aumenta significativamente as chances de acerto em comparação à aposta simples.

Enquanto uma aposta convencional possui probabilidade de 1 em mais de 50 milhões, o jogo de 20 números reduz essa margem para cerca de 1 em 1.292.

Segundo o organizador, esse tipo de estratégia costuma ser reservado apenas para concursos especiais, como a Mega da Virada, mas o alto valor acumulado motivou o grupo a repetir a fórmula.

Glaciel ficou conhecido após organizar um bolão de R$ 13 milhões para a Mega da Virada de 2025.

Na ocasião, o grupo faturou cerca de R$ 1,1 milhão com milhares de quadras e dezenas de quinas registradas no concurso.

O sorteio da Mega-Sena está marcado para esta terça-feira (28).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.