Mega-Sena: apostadores de Goiás montam estratégia para ganhar R$ 115 milhões

Grupo de 100 pessoas investiu alto em jogo de 20 números para aumentar chances no sorteio

Pedro Ribeiro - 27 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/@sgtglacielandrade)

Um grupo de 100 apostadores de Goiás decidiu investir pesado para tentar faturar os R$ 115 milhões acumulados da Mega-Sena.

A estratégia foi registrada em Itumbiara, região Sul do estado, onde os participantes realizaram uma aposta de 20 números no valor de R$ 232 mil.

O bolão foi organizado pelo sargento Glaciel Andrade, conhecido por liderar outras apostas de grande porte em sorteios anteriores da loteria federal.

A modalidade escolhida pelos participantes é a mais ampla permitida pela Caixa Econômica Federal e aumenta significativamente as chances de acerto em comparação à aposta simples.

Enquanto uma aposta convencional possui probabilidade de 1 em mais de 50 milhões, o jogo de 20 números reduz essa margem para cerca de 1 em 1.292.

Segundo o organizador, esse tipo de estratégia costuma ser reservado apenas para concursos especiais, como a Mega da Virada, mas o alto valor acumulado motivou o grupo a repetir a fórmula.

Glaciel ficou conhecido após organizar um bolão de R$ 13 milhões para a Mega da Virada de 2025.

Na ocasião, o grupo faturou cerca de R$ 1,1 milhão com milhares de quadras e dezenas de quinas registradas no concurso.

O sorteio da Mega-Sena está marcado para esta terça-feira (28).

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