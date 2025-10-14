Nota 10 para a Geolab, pelo compromisso com desenvolvimento de Anápolis
Aposta estratégica no seguimento farmoquímico é um movimento audacioso e exemplar
Nota 10
Para a Geolab, que demonstra visão de futuro e um compromisso sólido com o desenvolvimento de Anápolis ao investir mais de R$ 300 milhões em sua segunda planta fabril na cidade.
A aposta estratégica na oftalmologia, com uma unidade de negócios dedicada e uma capacidade de produção que a eleva à segunda posição nacional na fabricação de colírios, é um movimento audacioso e exemplar.
Essa iniciativa não só fortalece o polo farmoquímico de Goiás, mas também sinaliza um crescimento robusto e sustentável, gerando empregos e consolidando a marca como uma referência de inovação no setor farmacêutico brasileiro.