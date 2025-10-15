Uber divulga quais carros ficarão proibidos de circular a partir de 2026

A nova regra surpreende motoristas e alguns modelos mais antigos deixarão de rodar pela plataforma em breve

Magno Oliver - 15 de outubro de 2025

Motorista da Uber em viagem. (Foto: Reprodução / Uber)

A Uber anunciou novas regras para as categorias Black e Comfort que entram em vigor a partir de 2026, com o objetivo de renovar a frota, elevar o padrão de conforto e garantir uma melhor experiência para passageiros e motoristas parceiros.

A atualização inclui critérios como ano mínimo de fabricação, modelo, avaliação mínima e exigências quanto ao veículo (como portas, ar-condicionado e cor) que variam de acordo com a cidade. Ela informa que as mudanças foram feitas com base em ouvidoria com passageiros, colaboradores e pesquisas.

Para a categoria Black, as mudanças começam a valer em 05 de janeiro de 2026. Nesta modalidade, deixarão de ser aceitos oito modelos de carros, independentemente do ano de fabricação: Renault Kardian; Citroën Basalt; Chery Tiggo 3X; Peugeot e-2008; Chery Tiggo 3; Hyundai Kona Hybrid; JAC J3 Turin; e JAC iEV 40.

Além disso, há exigência de ano de fabricação mínimo para determinados modelos dependendo da cidade. Em São Paulo, por exemplo, o Volkswagen Virtus precisará ser, no mínimo, modelo 2026 para se manter em Black, enquanto modelos como Duster, Nivus e City deverão ser de 2023 em diante.

Na categoria Comfort também haverá mudanças. Entre os veículos que serão banidos está o Renault Logan, que deixará de ser aceito independentemente do ano de fabricação a partir de 06 de julho de 2026. Outros modelos também terão seus anos mínimos de fabricação reajustados, como Chevrolet Cobalt, Prisma, Toyota Etios Sedan e Volkswagen Voyage, que devem ser de 2018 ou mais recentes em várias cidades. Já modelos como Fiat Argo e Volkswagen Polo precisarão ser de 2023 para se enquadrarem.

Além dos modelos e fabricação, a Uber vai manter ou reforçar critérios complementares: veículos devem ter quatro portas, ar-condicionado, certas cores permitidas, além de motoristas parceiros precisarem ter avaliação mínima alta (por exemplo, nota 4,85 para Black) e um número mínimo de viagens concluídas para participar da categoria.

Essas regras visam garantir que as categorias premium (Comfort e Black) mantenham o padrão esperado pelos usuários, reduzindo modelos considerados abaixo do desejado, mesmo que atendam parcialmente aos requisitos antigos.

No comunicado, a empresa informa que quem atua como motorista nas categorias Black ou Comfort precisa avaliar se seu veículo se enquadra nos novos critérios vigentes já para 2026. A nova portaria exige adaptação e pode significar que alguns motoristas terão de trocar de veículo caso queiram continuar operando nessas categorias.

