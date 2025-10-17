Limão com louro reduz o muco dos pulmões, fortalece a imunidade e ajuda a combater a rinite

Versão popular de “remédio caseiro” merece olhada crítica e pode te ajudar

Magno Oliver - 17 de outubro de 2025

(Foto: Ilustração/Captura de tela/Youtube/TV Paranaíba)

Em tempos antigos, quando se recorria a ervas, infusões e misturas domésticas para aliviar males do corpo, a lenda de que limão e louro “limpam o pulmão” atravessou gerações.

Hoje, com medicina baseada em evidências, é hora de reexaminar essa crença, o que é mito, o que tem respaldo científico, e onde mora o risco.

Se você viu por aí receitas que prometem “reduzir muco, fortalecer imunidade e combater rinite” com limão e louro, vale acompanhar este panorama com olhar curioso, e cauteloso.

Aos olhos da ciência, a junção limão + louro é tradicional, mas não é mágica.

Limão com louro reduz o muco dos pulmões, fortalece a imunidade e ajuda a combater a rinite

O limão é rico em ácido cítrico e vitamina C, reconhecido por suas propriedades antioxidantes e capacidade de auxiliar na defesa do organismo.

Já o louro — via chá ou infusão — contém compostos como taninos, flavonoides, e óleos essenciais que conferem a ele ação anti-inflamatória, antimicrobiana e expectorante leve, ajudando a soltar secreções respiratórias e diminuir congestionamento nasal, segundo o site Tuasaúde.

A revista Veja Saúde também cita que o chá de louro pode aliviar tosse e congestão por facilitar a eliminação de secreções das vias respiratórias.

No entanto, há um desgaste inevitável entre uso tradicional e comprovação científica: apesar de muitos blogs e matérias populares afirmarem que o “xarope caseiro de limão com louro limpa os pulmões” ou “combate rinite”, não há ensaios clínicos robustos que atestem esses efeitos, segundo análise de verificação da plataforma Viral.

O pneumologista Miguel Guimarães afirma que o pulmão já possui mecanismos internos de limpeza e que o que essas receitas costumam fazer é exercer efeito mucolítico leve — nada que substitua tratamento médico.

Ainda assim, quem quiser testar a receita pode fazê-lo com moderação: ferva água, acrescente algumas folhas de louro, deixe infusionar, coe e adicione suco de limão. Algumas versões sugerem tomar uma ou duas xícaras por dia. A Folha Vitória ressalta que o ácido cítrico pode auxiliar a “quebrar” o muco e facilitar sua eliminação, e que o cítrico reforça o sistema imune.

O ponto essencial é: não substitua tratamento ou diagnóstico. Se você sofre de rinite, tosse persistente ou secreções intensas, procure um pneumologista ou otorrinolaringologista.

Receitas naturais podem ser complemento, não substituto.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!