Chá de louro com cravo vira queridinho das redes e surpreende pelos efeitos no corpo

Chá natural tem propriedades anti-inflamatórias, ajuda na digestão, melhora o metabolismo e ainda auxilia na perda de peso

Gabriel Yuri Souto - 06 de outubro de 2025

Imagem de uma xícara com chá de louro e algumas folhas de louro ao redor (Foto: Reprodução/ Freepik)

Encontrar algo que ajude o corpo a funcionar melhor, alivie desconfortos e ainda traga sensação de bem-estar é o que muita gente busca.

E nos últimos dias, um chá natural feito com louro e cravo tem chamado a atenção nas redes sociais por prometer exatamente isso, uma mistura simples, mas poderosa, que une sabor, aroma e benefícios reais para o organismo.

A combinação, que vem sendo compartilhada por milhares de pessoas, é conhecida por estimular o metabolismo, reduzir inchaços e facilitar a digestão, além de atuar como anti-inflamatório natural.

Especialistas explicam que o louro contém cineol, um composto que age como expectorante, enquanto o cravo é rico em eugenol, substância com ação antioxidante e antibacteriana.

Essa combinação ajuda a melhorar sintomas respiratórios, aliviar gases e desconfortos abdominais e até controlar a glicemia.

O consumo regular também pode fortalecer o sistema imunológico, já que os dois ingredientes possuem propriedades antifúngicas e antimicrobianas.

Como preparar o chá corretamente

Para aproveitar os benefícios, basta ferver 300 ml de água, desligar o fogo e acrescentar 2 a 3 folhas de louro secas e 3 a 4 cravos-da-índia. Deixe a infusão descansar por cerca de 10 minutos antes de beber. O consumo ideal é de até duas xícaras por dia, preferencialmente após as refeições.

O chá não faz milagres, mas, aliado a uma alimentação equilibrada e à prática regular de exercícios, pode se tornar um grande aliado na busca por mais saúde e disposição.

Apesar de ser natural, o chá deve ser consumido com moderação. Médicos alertam que altas concentrações podem causar irritação gástrica, especialmente em quem faz uso de ansiolíticos ou medicamentos para pressão.

No entanto, gestantes e lactantes também devem consultar um profissional de saúde antes de incluir a bebida na rotina.

A receita, simples e acessível, vem ganhando cada vez mais espaço justamente por unir tradição e resultados visíveis.

Com o uso equilibrado, o chá de louro com cravo se mostra uma alternativa natural para quem busca aliviar inflamações, manter o corpo leve e o metabolismo ativo — tudo isso com um sabor marcante e aroma reconfortante.

Siga o Portal 6 no Instagram: @ portal6noticias e fique por dentro de tudo!