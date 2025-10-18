Ariana Grande e Ethan Slater vivem crise e adiam casamento, diz site

Folhapress - 18 de outubro de 2025

Ariana Grande e Ethan Slater. (Foto: Reprodução/ Instagram)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A relação entre Ariana Grande e o ator Ethan Slater parece ter perdido o brilho que marcou o início do romance em 2023. Segundo fontes próximas ao casal, os dois estariam passando por um momento delicado e teriam adiado –ou até cancelado– os planos de casamento.

A crise, que já vinha sendo especulada há semanas, ganhou força após o afastamento visível entre eles e a ausência de interações públicas.

De acordo com o Daily Mail, Ariana e Ethan estão “distantes e sobrecarregados”, especialmente por causa das pressões profissionais ligadas à produção de “Wicked: For Good”, a segunda parte do musical. O ator, que interpreta Boq na adaptação cinematográfica, estaria frustrado com restrições impostas pela equipe do filme, que o impediriam de dar entrevistas individuais. Por conta disso, teria se recusado a comparecer à pré-estreia recente em Los Angeles.

Enquanto isso, Ariana tem mergulhado em compromissos profissionais –entre gravações, dublagens e a turnê Eternal Sunshine. A cantora, que vive Glinda na produção, teria se distanciado emocionalmente do namorado durante os últimos meses, priorizando o trabalho. “O relacionamento não acabou, mas também não é mais prioridade para ela agora”, contou uma fonte ligada à produção ao Daily.

Os fãs também notaram mudanças no comportamento dos dois nas redes sociais: as curtidas e comentários mútuos desapareceram, e há meses não surgem juntos em fotos. Pessoas próximas afirmam que o casal tenta “manter as aparências” até o lançamento oficial de “Wicked: For Good”, previsto para 2026, mas garantem que a relação “já não é a mesma”.