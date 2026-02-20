Morre o ator Eric Dane, que interpretou Mark em ‘Grey’s Anatomy’, aos 53 anos

Artista sofria de esclerose lateral amiotrófica e teve falecimento confirmado pela família

Folhapress - 20 de fevereiro de 2026

Eric Dane sofria de esclerose lateral amiotrófica. (Foto: Reprodução/Instagram)

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) – O ator Eric Dane morreu na noite desta quinta-feira (19), aos 53 anos, afirmou a família em um comunicado. Dane, que interpretou Mark, em “Grey’s Anatomy”, sofria de esclerose lateral amiotrófica.

“Ele passou seus últimos dias cercado por amigos queridos, sua dedicada esposa e suas duas lindas filhas, Billie e Georgia, que eram o centro de seu mundo”, diz o comunicado da família.

Sabe-se que o ator sofria da doença desde abril de 2025. À época, quando ele ainda gravava a série “Euphoria”, tornou público seu diagnóstico.

“Ao longo de sua jornada com a ELA, Eric tornou-se um defensor apaixonado da conscientização e da pesquisa, determinado a fazer a diferença para outros que enfrentam a mesma batalha. Ele fará muita falta e será lembrado com carinho para sempre”, diz outro trecho do texto da família.

Em “Euphoria”, o ator interpretou Cal Jacobs, no que ficou conhecido como um de seus principais papéis após “Grey’s Anatomy”. A série da HBO de drama adolescente estreou em 2019. A 2ª temporada, a mais recente da série, foi lançada em janeiro de 2022. O elenco reuniu atores como Zendaya, Sydney Sweeney, Alexa Demie e Barbie Ferreira.

Dane também protagonizou Tom Chandler em “The Last Ship”, um membro da Marinha dos EUA.

Nascido na Califórnia em 9 de novembro de 1972, Dane era filho de um oficial da Marinha, mas perdeu o pai aos 7 anos, vítima de um ferimento por arma de fogo. Mudou-se para Los Angeles para investir na carreira artística. O reconhecimento nacional veio com “Grey’s Anatomy” entre 2006 e 2012.