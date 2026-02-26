Inauguração do maior supermercado vem com abertura de mais de 300 empregos

Maior inauguração do setor na cidade promete movimentar a economia e abrir portas para quem busca recolocação e o processo pode começar antes mesmo da abertura

Layne Brito - 26 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Freepik)

Um novo empreendimento de grande porte está prestes a transformar o cenário do varejo regional. Com estrutura ampla e moderna, o supermercado deve se tornar o maior da cidade, despertando expectativa entre consumidores e também entre quem acompanha o desenvolvimento econômico do município.

Localizado em São Vicente, no litoral de São Paulo, a rede Roldão Atacadista contará com cerca de 22 mil metros quadrados de área.

Além da dimensão do projeto, o que mais chama atenção é o impacto direto na geração de renda: serão 300 vagas de emprego abertas para diferentes funções dentro da unidade.

As oportunidades contemplam áreas como atendimento ao público, operação de caixa, reposição, açougue, padaria, logística e setor administrativo.

Os interessados poderão se candidatar por meio do site oficial da rede, na aba “Trabalhe Conosco”, cadastrando o currículo para participar do processo seletivo.

A empresa também pode divulgar etapas presenciais conforme o cronograma de inauguração.

Para São Vicente (SP), a chegada do novo supermercado representa mais que expansão do varejo.

O investimento tende a gerar reflexos indiretos na economia, estimular fornecedores e aumentar a circulação de renda na cidade, marcando uma nova fase de crescimento para o município.

